Chủ tịch cấp tỉnh không lập danh mục bí mật nhà nước

Ngày 10-10, góp ý dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước do Đoàn đại biểu (ĐB) Quốc hội TP.HCM tổ chức, Thượng tá Lưu Thanh Long, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP.HCM), nêu quan điểm như trên.



Trong khi đó, đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cho rằng có thể giữ quy định chủ tịch UBND tỉnh, TP lập danh mục bí mật nhà nước. Tuy nhiên, vị này cho rằng cần quy định thu hẹp danh mục, chủ yếu khu trú vào các vấn đề liên quan đến kinh tế như lập dự án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… nhằm tránh tình trạng lợi ích nhóm trong phổ biến thông tin. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng hiện đã có ngành công an, quân đội lập danh mục.

Ở góc độ khác, ông Lê Văn Hùng, Phó Chánh Thanh tra TP.HCM, cho rằng cần làm rõ một số quy định về những danh mục bí mật nhà nước, tránh lợi dụng bảo vệ bí mật nhà nước để không công khai ra bên ngoài những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Điều này có thể cụ thể hóa hơn trong nghị định hướng dẫn sau khi ban hành luật.

Tại hội thảo, nhiều ĐB cho rằng xu thế hiện nay là công khai hóa, minh bạch hóa công việc của Nhà nước để người dân biết, giám sát và phản biện. Do đó nội dung dự thảo cần được xây dựng thận trọng, chính xác, trong đó đặt lợi ích quốc gia là tiên quyết và không làm ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin của nhân dân.