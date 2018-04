CA Hà Tĩnh kêu gọi cảnh giác với tổ chức 'Đức Chúa Trời Mẹ'

Ngày 25-4, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cảnh báo người dân cảnh giác với cái gọi là “Hội thánh của Đức Chúa Trời” (hay còn gọi là Đức Chúa Trời Mẹ).

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, “Hội thánh của Đức Chúa Trời” xuất hiện lần đầu tiên tại Hà Tĩnh từ tháng 5-2016, bắt nguồn từ một nhóm người do Thiều Văn Hoan (32 tuổi, quê xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) làm trưởng nhóm. Họ vào Hà Tĩnh thuê trọ ở nhiều địa điểm khác nhau, với vỏ bọc là nhân viên tiếp thị, kinh doanh… để thực hiện hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức “Hội thánh của Đức Chúa Trời”.



Một số người đi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức “Đức Chúa Trời Mẹ” đã bị xử lý.

Ban đầu Hoan và các đối tượng tiếp xúc, gặp gỡ một số người dân, tuyên truyền về “lễ vượt qua” với nội dung “sắp đến ngày tận thế, Đức Chúa Trời thương xót cho loài người nên mới đi tìm con cái để cứu rỗi, ai may mắn sẽ được Đức Chúa Trời cứu, ai không nghe theo sẽ bị hủy diệt, ai muốn được cứu thì đến để làm lễ vượt qua”. Để thực hiện hành vi tuyên truyền, các đối tượng cóp nhặt, chắp vá một số nội dung trong Kinh thánh và sử dụng các tài liệu không rõ nguồn gốc như “nguyệt san Êlôhist”, “Bài ca mới”, “Giáo huấn của mẹ”…



Những người được tuyên truyền đều bị họ ghi lại tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Ai đã tin vào luận điệu của họ thì đến Sion (nơi tụ tập mọi người để sinh hoạt) để làm lễ, bao gồm “lễ chuộc tội”, “lễ cảm tạ” và “lễ phụng sự”. Những người tham gia đều phải đóng tiền cho nhóm trưởng theo tỉ lệ 1/10 thu nhập, các đối tượng gọi đây là “dâng” cho Đức Chúa Trời Mẹ giữ hộ nhưng mục đích sử dụng thì không ai được phép hỏi.

Mặc dù với những luận điệu hết sức phi lý như vậy nhưng một số người nhẹ dạ cả tin đã bị lôi kéo, bỏ bê công việc, học tập để chạy theo những điều viển vông, ảo tưởng, mơ hồ, không có thật, thậm chí có người còn bỏ gia đình đi theo hội thánh trong một thời gian dài.

Một số người dân đã phản ánh lên cơ quan chức năng về việc con em họ bị kẻ xấu lôi kéo đã bỏ hết công việc, bỏ gia đình, quay lưng lại với cha ông tổ tiên…để theo “Đức Chúa Trời Mẹ”. Có trường hợp là tài xế taxi cũng đã cùng hai thành viên khác đi vào Quảng Nam với hy vọng gặp Đức Chúa Trời nhưng không thành. Sau khi tài xế này trở về đã bị Công ty Taxi Lam Hồng phạt.

Ngày 24-11-2016, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện và xử lý ba người đang có hành vi ép buộc tài xế taxi đó quay trở lại hội thánh. Người cầm đầu là Thiều Văn Hoan bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và đẩy đuổi ra khỏi địa bàn.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng chuyển sang địa bàn các huyện khác thuê trọ, tiếp tục hoạt động, lôi kéo người tham gia.

Ngày 3-4-2018, qua nguồn tin của nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý năm người đang tuyên truyền về Hội thánh của Đức Chúa Trời tại nhà ông Nguyễn Thừa Tám ở xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên. Trong đó có Nguyễn Duy Cường cùng vợ là Nguyễn Thị Sen (quê Bắc Ninh) phụ trách nhóm.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, những người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người dân cần cảnh giác, không để bị lôi kéo dẫn đến những hệ lụy đau lòng.