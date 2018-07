Giáo sư không giải hết đề toán THPT: Bình thường!

Đề thi có sự phân hóa cao ThS Ngô Thiện, Chủ tịch HĐQT Trường THPT Trần Nhân Tông, TP.HCM, cho biết đề toán năm nay khả năng thí sinh sẽ khó kiếm điểm 9, điểm 10. Đề thi khó và hay hơn năm ngoái vì phân hóa học sinh đều hơn. Mức độ học sinh từ khá trở lên phân hóa tốt hơn năm ngoái. Lý do, đề năm ngoái độ khó của đề thi để đạt điểm 7, 8, 9, không có sự khác biệt mấy. Còn năm nay nhiều câu khó, thậm chí rất khó rải đều. Phổ điểm 9-10 sẽ thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Đồng quan điểm, thầy Ngô Phạm Hưng Thịnh, tổ trưởng tổ toán Trường THPT Nguyễn Du, quận 10, cho hay đề toán có mức độ phân hóa cao hơn so với năm ngoái. Từ câu 1 đến câu 20 được xếp ở phần nhận biết. Từ câu 21 đến câu 30 thuộc dạng thông hiểu. Từ câu 31 đến câu 40 được xếp vào phần vận dụng và từ câu 41 đến câu 50 được xếp vào phần vận dụng cao. Dự kiến phổ điểm sẽ tập trung nhiều ở điểm 6, 7, 8. Điểm 9, 10 ít. Làm cơ sở rút kinh nghiệm tốt cho các trường Qua kỳ thi này, các trường THPT sẽ rút kinh nghiệm về đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT cũng như đề thi vừa diễn ra. Năm tới, theo tinh thần các thông tư của Bộ GD&ĐT, đề thi sẽ là toàn cấp THPT, tức là kiến thức sẽ rải đều lớp 10, 11 và 12. Do đó, việc dạy và học phải được lên kế hoạch rất sớm để các em vừa học chương trình mới, vừa có thời gian củng cố, ôn tập kiến thức lớp 10, 11 để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sắp tới. ÔngNGUYỄN VĂN HIẾU, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM