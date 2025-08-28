2 ngày tới, áp thấp nhiệt đới vào vùng biển Nghệ An – Đà Nẵng 28/08/2025 10:37

(PLO)- Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đang có xu hướng mạnh thêm, hướng vào đất liền vùng biển Nghệ An – Đà Nẵng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 28-8, áp thấp nhiệt đới đang có xu hướng mạnh thêm và di chuyển vào đất liền.

Hồi 7 giờ ngày 28-7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,7 độ vĩ Bắc – 116,0 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp 6–7 (39–61 km/giờ), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Vị trí, quỹ đạo của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15–20 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày 29-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,6N – 112,5E, trên khu vực biển Hoàng Sa, mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ vĩ tuyến 14,5–18,0N và kinh tuyến 111,5–116,5E, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến sáng 30-8, áp thấp nhiệt đới dự báo tiến gần vùng biển Nghệ An – Đà Nẵng, duy trì cường độ cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm mở rộng ra Bắc Biển Đông và ven biển từ Nghệ An đến Đà Nẵng, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48–72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ và có xu hướng suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6–7, giật cấp 9, sóng cao 2–4 m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.