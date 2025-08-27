Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới và sẽ mạnh thêm 27/08/2025 10:57

(PLO)- Hiện vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, di chuyển hướng về đất liền của Việt Nam.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 27-8, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,7 độ vĩ Bắc; 119,0 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.

Vị trí, đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn

Đến 10 giờ ngày 28-8, áp thấp nhiệt đới ở 16,8 độ vĩ Bắc; 115,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Vùng nguy hiểm: từ 15,0-18,5 độ vĩ Bắc, 114,0 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông).

Đến 10 giờ ngày 29-8: áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/giờ. Vị trí tâm ở 17,2 độ vĩ Bắc; 112,3 độ kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm: từ 15,0-19,0 độ vĩ Bắc; 111,0-116,5 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa).

Trong 48-72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 10-15 km/giờ.

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng có nguy cơ gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.