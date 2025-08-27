Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới và sẽ mạnh thêm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 27-8, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,7 độ vĩ Bắc; 119,0 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm cấp 6 (39-49 km/giờ), giật cấp 8. Dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/giờ.
Đến 10 giờ ngày 28-8, áp thấp nhiệt đới ở 16,8 độ vĩ Bắc; 115,3 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 15-20 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.
Vùng nguy hiểm: từ 15,0-18,5 độ vĩ Bắc, 114,0 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông).
Đến 10 giờ ngày 29-8: áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15 km/giờ. Vị trí tâm ở 17,2 độ vĩ Bắc; 112,3 độ kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm: từ 15,0-19,0 độ vĩ Bắc; 111,0-116,5 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (Bắc Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa).
Trong 48-72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ 10-15 km/giờ.
Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-4 m, biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng có nguy cơ gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.