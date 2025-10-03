An ninh trật tự

2 nhóm thanh niên đánh nhau ở quán karaoke bị tạm giữ

(PLO)- Hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn khi đang hát karaoke, rồi lao vào đánh nhau.

Ngày 3-10, Công an xã Phú Giáo, TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, tạm giữ bảy người của hai nhóm thanh niên liên quan đến vụ án này.

Công an cho thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: CA

Theo công an, khuya ngày 27-9, hai nhóm thanh niên hát karaoke tại một quán karaoke xã Phú Giáo, TP.HCM.

Tại đây, hai bên xảy ra xích mích rồi lời qua tiếng lại. Bực tức, hai nhóm dùng hung khí lao vào đánh nhau.

Nhận được tin báo, Công an xã Phú Giáo đã nhanh chóng đến hiện trường khống chế hai nhóm thanh niên đưa về trụ sở để làm việc.

KHẢ DOANH
