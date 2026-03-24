400 doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế về thực phẩm, đồ uống tại TP.HCM 24/03/2026 14:34

(PLO)-Triển lãm quốc tế Food & Hospitality Vietnam lần đầu tiên có sự hiện diện nhóm gian hàng Vietnam Bird's Nest Festival đã tạo nên một điểm nhấn chiến lược, góp phần thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vươn xa ra thị trường quốc tế.

Ngày 24-3, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm, Đồ uống, Thiết bị làm bánh, Nhà hàng, Khách sạn và Cung ứng dịch vụ (Food & Hospitality Vietnam 2026) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn.

​Bà Anie Trần, Quản lý Dự án cấp cao Informa Markets Việt Nam, cho biết triển lãm năm nay ghi dấu ấn với quy mô mở rộng, quy tụ hơn 400 đơn vị trưng bày đến từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ.

​Điểm nhấn của sự kiện là lần đầu tiên có sự đồng hành của Triển lãm quốc tế về thiết bị nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ẩm thực. Qua đó, góp phần mở rộng hệ sinh thái giải pháp và tăng chiều sâu cho doanh nghiệp.

​Hoạt động này góp phần thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa Việt Nam vươn xa ra thị trường quốc tế.

Lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM cùng ban tổ chức tại triển lãm.

Theo ban tổ chức, ngành thực phẩm và dịch vụ khách sạn đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ.

​Các xu hướng như thực phẩm lành mạnh, tiêu dùng có trách nhiệm và tự động hóa vận hành bếp đang định hình tương lai ngành F&B. Bên cạnh đó, việc cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng cũng đóng vai trò quan trọng tại Việt Nam và khu vực.

​Các doanh nghiệp đang chịu áp lực trong đổi mới sản phẩm, nâng cao tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và thích ứng với chuỗi cung ứng toàn cầu.

​Food & Hospitality Vietnam 2026 mang đến những sản phẩm mới nhất trong lĩnh vực nguyên liệu, đồ uống và công nghệ chế biến. Đồng thời, giới thiệu các thiết bị bếp, giải pháp vận hành và dịch vụ hỗ trợ chuỗi cung ứng.

​Những giải pháp tối ưu tại đây sẽ giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh mới.

​Bà Đỗ Hồng Xoan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Khách sạn Việt Nam cho biết sự kiện đã khẳng định được uy tín ngày càng cao khi thu hút 400 doanh nghiệp từ 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến nhiều mặt hàng, trang thiết bị có chất lượng cao.

​So với năm 2004 khi triển lãm mới được tổ chức, đến nay cơ sở lưu trú du lịch đã tăng gấp hơn 20 lần về số lượng và gấp 10 lần về số buồng.

​Cụ thể, cả nước hiện có 41.000 cơ sở lưu trú với 810.000 buồng. Số lượng nhà hàng cao cấp cũng tăng hàng chục lần, dẫn đến nhu cầu về trang thiết bị rất lớn.

​Triển lãm là cơ hội để các khách sạn, nhà hàng tìm kiếm những giải pháp cao cấp phù hợp với đơn vị mình.

​"Tôi mong sự kiện sẽ tiếp tục được tổ chức luân phiên tại Hà Nội và TP.HCM. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc hiện đại hoá cơ sở vật chất và nâng cao năng lực cạnh tranh cho du lịch Việt Nam", bà Xoan nói.