Thu ngân sách lập kỷ lục, xã Bình Hưng ra mắt Hội Doanh nghiệp 21/03/2026 18:44

(PLO)- Sau kỷ lục thu ngân sách 153 tỉ đồng trong năm 2025, xã Bình Hưng chính thức ra mắt Hội Doanh nghiệp xã, tạo điểm tựa vững chắc cho 9.000 doanh nghiệp địa phương.

Ngày 21-3, UBND xã Bình Hưng, TP.HCM đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Doanh nghiệp xã Bình Hưng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031, mở ra không gian hợp tác cho toàn khối kinh tế tư nhân.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ sau sắp xếp hành chính. Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hưng, cho biết thu ngân sách nhà nước năm 2025 của xã Bình Hưng đạt 153 tỉ đồng, vượt 167% kế hoạch. Thành tích này giúp xã nhận bằng khen của thành phố, phản ánh sức bật từ 9.000 doanh nghiệp cùng 3.000 hộ kinh doanh tại địa phương hiện nay.

Ông Phạm Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Hưng. Ảnh: QH

Ông Phạm Văn Lũy khẳng định việc thành lập hội là tất yếu khách quan nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo doanh nhân. Hội sẽ là ngôi nhà chung, là cầu nối đối thoại trực tiếp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng thời là đại diện pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

“Chính quyền cam kết luôn đồng hành, sát cánh cùng các bạn. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quy hoạch và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để duy trì sản xuất kinh doanh ổn định" - ông Lũy nói.

Ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA). Ảnh: QH

Góp ý định hướng hoạt động, ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), đánh giá cao sự quan tâm của chính quyền địa phương. Ông yêu cầu tổ chức Hội doanh nghiệp xã Bình Hưng không chỉ làm tốt vai trò cầu nối tại địa bàn xã mà cần chủ động mở rộng không gian liên kết với khoảng 20 xã, phường thuộc khu vực phía Tây Sài Gòn.

Để triển khai hiệu quả các định hướng này, Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành gồm 19 thành viên. Từ đó, kiện toàn Ban Thường vụ Hội gồm 9 người. Ông Nguyễn Văn Cẩm, Giám đốc Công ty TNHH SX TM Uyên Phát được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Bình Hưng nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo xã Bình Hưng và Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội doanh nhân xã Bình Hưng nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QH

Lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Cẩm, tân Chủ tịch Hội Doanh nghiệp xã Bình Hưng khẳng định tập thể Ban Chấp hành sẽ đoàn kết, bám sát phương hướng hoạt động đã đề ra.

Trọng tâm của nhiệm kỳ là phát triển ít nhất 250 hội viên, duy trì tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ 5 hội viên có sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, đồng thời duy trì đối thoại thường niên với chính quyền để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.