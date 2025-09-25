Agribank Chi nhánh Cần Giờ thông báo thay đổi phòng giao dịch 25/09/2025 11:52

(PLO)- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh Cần Giờ thông báo thay đổi chi nhánh quản lý, tên gọi, địa điểm Phòng giao dịch Long Hòa trực thuộc Agribank Chi nhánh Cần Giờ, như sau:

1. Tên gọi Phòng giao dịch:

- Tên gọi cũ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức II - Phòng giao dịch Bách Khoa (viết tắt: Agribank Chi nhánh Thủ Đức II - Phòng giao dịch Bách Khoa).

- Tên gọi mới: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần Giờ - Phòng giao dịch Long Hòa (viết tắt: Agribank Chi nhánh Cần Giờ - Phòng giao dịch Long Hòa).

- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Can Gio Branch – Long Hoa Transation Office.

2. Địa điểm Phòng giao dịch:

- Địa điểm cũ: Số 268 đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM, Việt Nam (nay là 268 đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP.HCM, Việt Nam).

- Địa điểm mới: Số 27 đường Rừng Sác, ấp Hòa Hiệp, xã Cần Giờ, TP.HCM, Việt Nam.

3. Điện thoại: 028 3874 4007 - Fax: 028 3874 4008

4. Thời gian khai trương hoạt động Phòng giao dịch Long Hòa: Kể từ ngày 2-10-2025.

Ngân hàng chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý khách hàng/Đối tác được biết để thuận tiện trong giao dịch và liên hệ công việc.

Mọi giao dịch của Quý khách hàng, Agribank cam kết sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi và thông suốt.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã đồng hành cùng Agribank!