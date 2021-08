Ngày 6-8, UBND huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NDC (SN 1982, tạm trú tại thị trấn Nam Sách) về hành vi trốn khỏi nơi cách lý.

Theo đó, khoảng 10 giờ sáng 4-8, ông NDC (trú xã An Bình, tạm trú thị trấn Nam Sách) đã có hành vi tự ý trèo qua dải phân cách trốn ra khỏi khu vực cách ly y tế thuộc thị trấn này để về nhà.



Công an làm việc với ông NDC sau khi ông này tự ý trèo ra khỏi khu vực cách ly rồi lại trở về. Ảnh: CACC

Sau đó, tới 13 giờ chiều cùng ngày, ông C cùng với ông ĐTT (trú xã An Bình) tiếp tục đi về nơi tạm trú của ông C tại thị trấn Nam Sách.



Căn cứ vào hành vi vi phạm của ông C, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với số tiền 17,5 triệu đồng về hành vi trốn khỏi khu vực cách ly y tế phòng chống dịch Covid 19.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Nam Sách cũng ra quyết định xử phạt ông ĐTT số tiền 2 triệu đồng vì đã tự ý trèo qua dải phân cách để đi vào khu vực đang thực hiện cách ly y tế.