Arsenal – Man City: Cân tài cân sức 21/09/2025 11:10

(PLO)- Tâm điểm của vòng 5 Premier League là cuộc đối đầu cân tài cân sức giữa Arsenal và Man City trên sân Emirates, hai đối thủ đang có phong độ ổn định.

Man City vừa trải qua chiến thắng ấn tượng 2-0 trước Napoli ở trận ra quân Champions League, đoàn quân của HLV Pep Guardiola thi đấu hưng phấn và nhiệt huyết. Erling Haaland tiếp tục thể hiện bản năng sát thủ của mình bằng pha đánh đầu hiểm hóc, bàn thắng còn lại là sự góp công của Doku.

Trước đó, Man City hạ gục đối thủ cùng thành phố MU với tỷ số 3-0. Chiến thắng này đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ của The Citizens sau chuỗi trận không ưng ý. Sự gắn kết ở các tuyến được thể hiện rất rõ sau 2 trận thắng gần nhất, điều mà CĐV đang mong chờ rất lâu.

Ngoài ra, sự trở lại của Phil Foden đang được HLV Pep Guardiola đánh giá cao, được xuất phát ngay từ đầu đủ cho thấy sự tin tưởng của thuyền trưởng Man City dành cho tiền đạo người Anh. Không làm HLV Pep Guardiola và CĐV thất vọng, chính Foden là người mở tỷ số vào lưới MU và cũng là người kiến tạo để Haaland mở tỷ số vào lưới Napoli hồi giữa tuần.

Phil Foden đang trở lại mạnh mẽ và liên tiếp tỏa sáng. Ảnh: EPL

Với phong độ đang cao, Man City đang sẵn sàng hướng đến 3 điểm tiếp theo ở vòng 5 này. Tuy nhiên, đối thủ của Man City ở vòng đấu này là Arsenal, Pháo thủ cũng đang vào phom với thành tích ấn tượng từ giải đấu quốc nội và châu Âu.

Hồi giữa tuần, Arsenal cũng có chiến thắng 2-0 trước Bilbao ở lượt trận thứ nhất Champions League, trước đó ở vòng 4 Premier League, Arsenal có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Nottingham. Thắng 3 trên 4 trận gần nhất ở giải quốc nội, Arsenal chễm chệ ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, kém Liverpool 6 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Cũng giống như mùa giải trước, Arsenal luôn nằm trong top đầu và cạnh tranh quyết liệt với các ông lớn nhưng Pháo thủ tỏ ra hụt hơi vào giai đoạn cuối mùa giải, CĐV Arsenal không muốn chứng kiến lại kịch bản này vì hiện tại trong tay của HLV Arteta đang có những cầu thủ xuất sắc.

Ở vòng 5 Premier League, Arsenal tiếp tục đón nhận thử thách lớn khi đối thủ là Man City, đối thủ đầy duyên nợ với Arsenal ở những mùa giải gần đây. Với phong độ được đánh giá cân tài cân sức, kịch bản hai đội bất phân thắng bại đang được dự đoán khá nhiều.

Arsenal đang bay cao với thành tích ấn tượng sẽ có trận đấu cân tài cân sức với Man City. Ảnh: EPL

Xét về thành tích đối đầu trong quá khứ, Arsenal có lợi thế hơn khi thắng 101 trận, hòa 67 và thua 65 trong 213 lần 2 đội gặp nhau. Nếu chỉ tính 5 trận ở đấu trường Premier League thì Arsenal đang có thành tích 2 thắng 2 hòa và 1 thua. Ở trận lượt về mùa giải 2024/25, Arsenal từng thắng tưng bừng 5-1, trận đấu được diễn ra trên sân Emirates.

Thông tin lực lượng, Arsenal vẫn chưa thể có sự phục vụ của Bukayo Saka, Gabriel Jesus và Kai Havertz, Martin Odegaard chưa rõ khả năng ra sân. Với Man City, Rayan Cherki, Omar Marmoush và Rayan Ait-Nouri vắng mặt do chấn thương. Trận đấu giữa Arsenal và Man City sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 30, ngày 21-9.