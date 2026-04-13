Bác sĩ Lê Hoàng Vinh: Khi sự thấu hiểu là then chốt cho mỗi ca phẫu thuật 13/04/2026 08:29

(PLO)- Trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ, nơi không chỉ cần kỹ thuật chuyên môn mà còn cần sự thấu hiểu từng khách hàng vì mỗi người một mong muốn, mỗi cá thể là một đặc điểm riêng.

Thạc sĩ Bác sĩ Lê Hoàng Vinh cho rằng, việc thấu hiểu khách hàng không chỉ là một kỹ năng cần thiết mà còn là yếu tố quan trọng, góp phần quyết định hiệu quả của mỗi ca phẫu thuật.

Thạc sĩ Bác sĩ Lê Hoàng Vinh tư vấn cho phái đẹp.

Hành trình gần 20 năm kiến tạo vẻ đẹp cho phụ nữ

Là một cái tên không còn xa lạ với ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bác sĩ Lê Hoàng Vinh được biết đến là một trong những chuyên gia trong lĩnh vực này. Nhưng để có được vị thế hôm nay, quá trình học tập và làm việc của ông là hành trình dài của sự cố gắng và tích lũy kinh nghiệm.

Bác sĩ Lê Hoàng Vinh tốt nghiệp Thạc sĩ Ngoại khoa Đại học Y Dược TPHCM, với niềm đam mê công việc và sự khác biệt, ông đã từng có một quyết định đầy mạo hiểm khi lựa chọn từ bỏ công việc mơ ước tại Bệnh viện Chợ Rẫy để rẽ hướng sang chuyên ngành Tạo hình - Thẩm mỹ.

Sau khoảng thời gian làm việc và công tác tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam đã giúp ông có một nền tảng vững chắc để bắt đầu theo đuổi đam mê của mình. Ông quyết định sang Hàn Quốc - cái nôi của ngành công nghiệp làm đẹp tại Châu Á, học hỏi và đào tạo chuyên sâu về những kỹ thuật tiên tiến trong tạo hình thẩm mỹ tại Bệnh viện ID Hospital Hàn Quốc.

Với nhiều năm tích lũy kinh nghiệm và không ngừng hoàn thiện chuyên môn, hành trình sự nghiệp y khoa của Bác sĩ Vinh đã bước sang một chương mới khi ông quyết định thành lập cơ sở thẩm mỹ riêng mang tên Phòng khám Thạc sĩ Bác sĩ Lê Hoàng Vinh.

Bác sĩ Vinh được đông đảo khách hàng biết đến và trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu trong ngành thẩm mỹ nhờ kỹ thuật độc quyền siết eo 3 điểm giúp sở hữu vòng eo thon gọn và treo sa trễ cuộn tuyến không đặt túi là phương pháp hiệu quả và an toàn giúp giải quyết trường hợp ngực phì đại.

Thấu hiểu quan trọng không kém phần kỹ thuật

Sau gần hơn hai thập kỷ tâm huyết với lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, Bác sĩ Lê Hoàng Vinh cho rằng bài học đắt giá mà ông nhận ra không chỉ nằm ở kỹ thuật hay kinh nghiệm mà còn là ở khả năng lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của từng vị khách hàng. Chính vì vậy, đối với mỗi ca phẫu thuật, ông luôn là người trực tiếp trò chuyện và thăm khám về tình trạng của từng khách hàng trước khi đưa ra giải pháp phù hợp nhất.

Bác sĩ Vinh chia sẻ: “Mỗi khách hàng đều là một cá thể khác nhau. Vì vậy, việc lắng nghe và giúp họ đạt được mong muốn của mình trước khi đưa ra phương pháp thẩm mỹ phù hợp là điều quan trọng nhất”.

Bác sĩ Lê Hoàng Vinh trực tiếp tư vấn và trò chuyện cùng khách hàng trước khi phẫu thuật.

Với ông, việc mang lại vẻ đẹp cho phụ nữ không chỉ là thay đổi diện mạo, mà còn là giúp họ tìm lại sự tự tin và giá trị của bản thân. “Là một bác sĩ thẩm mỹ, không những phải giỏi về chuyên môn mà còn là một bác sĩ tâm lý, để lắng nghe và nắm bắt nhu cầu của từng khách hàng”, Bác sĩ Vinh chia sẻ thêm

Hãy lắng nghe để tìm ra vẻ đẹp riêng biệt

Chính vì phẫu thuật thẩm mỹ là ngành ngoại khoa đặc biệt kết hợp giữa y khoa và nghệ thuật nên không có một công thức chung cho tất cả. Việc cá thể hóa và đưa ra giải pháp phù hợp nhất trong tư vấn và điều trị là nguyên tắc quan trọng giúp mang lại kết quả tốt và an toàn.

Mỗi cơ thể mỗi gương mặt đều có những đặc điểm khác nhau, từ cấu trúc tỷ lệ cho đến nhu cầu làm đẹp và không phải ca phẫu thuật nào cũng mang lại kết quả tối ưu nếu không được cân nhắc một cách cẩn thận.

Bác sĩ Lê Hoàng Vinh đang thực hiện một ca phẫu thuật cùng ê-kíp.

Bác sĩ cần lắng nghe để hiểu mong muốn thực sự của khách hàng, đồng thời phân tích kỹ lưỡng tình trạng giải phẫu để đưa ra giải pháp phù hợp và khoa học. Khi hai yếu tố này được cân bằng đúng mức, kết quả thẩm mỹ không chỉ đạt được vẻ đẹp hài hòa, tự nhiên mà còn đảm bảo tính bền vững và an toàn lâu dài. Và đó cũng là lý do vì sao, với Bác sĩ Lê Hoàng Vinh, mỗi ca phẫu thuật không chỉ là một quy trình kỹ thuật, mà là một hành trình đồng hành cùng khách hàng.