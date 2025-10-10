Bài toán đa lợi nhuận khi đầu tư căn hộ biển Long Hải 10/10/2025 09:25

(PLO)- Thay vì bỏ hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho nhu cầu nghỉ dưỡng, giới trung thượng lưu đang lựa chọn giải pháp tối ưu hơn từ việc đầu tư căn hộ biển: vừa làm chủ nhà, vừa làm khách nghỉ dưỡng, hưởng lợi nhuận từ cho thuê và đón đầu giá trị gia tăng của bất động sản.

Vừa làm chủ nhà, vừa làm "khách” nghỉ dưỡng

Theo thống kê, mỗi năm người Việt có tới 54 kỳ nghỉ ngắn ngày (cuối tuần) nhưng chỉ 2-3 kỳ nghỉ dài. Chính điều này khiến các vùng biển gần lõi trung tâm TP.HCM như Long Hải luôn được săn đón nhờ gần, tiện lợi, chủ động.

Long Hải thắng thế trên đường đua du lịch ngắn ngày nhờ gần trung tâm TP.HCM

Chị Minh Thùy - một khách hàng tại TP.HCM chia sẻ, vì mong con có những trải nghiệm thực tế và tuổi thơ gắn với thiên nhiên, chị thường đưa gia đình về biển nghỉ dưỡng mỗi tháng. Tuy nhiên, việc thuê phòng khách sạn thường xuyên khiến chi phí hằng năm lên đến hàng trăm triệu đồng.

“Nếu có một căn hộ biển riêng, tôi vừa có nơi nghỉ dưỡng vừa có tài sản tích lũy lâu dài và dòng tiền cho thuê đều đặn,” chị chia sẻ. Đây cũng là lý do chị cùng nhiều khách hàng chọn Charm Resort Long Hải - nơi giải bài toán chi phí và sinh lời hiệu quả chỉ với vốn ban đầu dễ tiếp cận.

Ngay sau khi ra mắt đợt mở bán mới, Charm Resort Long Hải nhanh chóng thu hút giới đầu tư bởi chính sách thanh toán linh hoạt và khả năng sinh lời vượt trội.

Cụ thể, khách hàng được nhận nhà cuối 2025 và khai thác ngay vào tháng 2-2026, nhưng thanh toán giãn đến 36 tháng - tương đương tiến độ các dự án vừa xây dựng. Nhờ đó, chỉ cần bỏ ra một phần nhỏ chi phí ban đầu, nhà đầu tư đã có thể sở hữu căn hộ biển 5 sao.

Trong hai năm đầu, chủ sở hữu còn được cam kết lợi nhuận 16%, tối ưu hơn lãi suất gửi tiết kiệm. Dòng tiền này có thể dùng để chi trả vốn gốc, giúp giá vốn thực tế giảm đáng kể.

Căn hộ biển bàn giao full nội thất theo chuẩn vận hành quốc tế đã sẵn sàng khai thác ngay

Sau giai đoạn này, căn hộ được vận hành khai thác ổn định, mang lại lợi nhuận ròng định kỳ hàng tháng dưới hình thức chia sẻ lợi nhuận lên đến 90%. Với tỷ lệ này, phần lớn doanh thu “chảy về” chủ nhà, trong khi họ không cần bận tâm đến vận hành, bảo dưỡng hay tìm khách thuê vì đã có đơn vị quốc tế Vienna House by Wyndham đảm bảo.

Theo khảo sát, các resort 3-4 sao tự vận hành ở Long Hải và gần khu vực hiện có giá thuê khoảng 2,3-3 triệu đồng/đêm cho phòng tiêu chuẩn. Với đẳng cấp 5 sao, Charm Resort Long Hải - tổ hợp nghỉ dưỡng tích hợp 25 tiện ích cao cấp và được vận hành bởi Vienna House by Wyndham hoàn toàn có thể đạt mức giá an toàn 2,5-3 triệu đồng/đêm.

Sau khi khấu trừ chi phí vận hành khoảng 40%, lợi nhuận từ khai thác phòng ước đạt 220-328 triệu đồng/năm. Ngoài ra, chủ sở hữu còn được chia sẻ lợi nhuận từ việc kinh doanh dịch vụ, tiện ích nội khu, nâng tổng doanh thu gộp thực tế cao hơn nhiều.

Theo tính toán, chỉ khoảng 6-8 năm, chủ sở hữu đã có thể thu hồi toàn bộ vốn ban đầu. Chưa kể, khách hàng còn được nhận lợi nhuận đến từ việc tăng giá căn hộ theo thời gian. Ngoài ra, Charm Group còn tặng chủ nhân 30 đêm nghỉ miễn phí mỗi năm tại dự án hoặc chuyển đổi trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng của Tập đoàn, tương đương giá trị trăm triệu đồng.

Trường hợp khách hàng không tham gia chương trình chia sẻ lợi nhuận hoàn toàn có thể tự định đoạt tài sản từ cho thuê dài hạn, ngắn hạn hoặc an cư, mở ra hướng sử dụng tài sản linh hoạt phù hợp nhu cầu.

Lợi nhuận bền vững từ thời cơ và lợi thế hiếm có

Việc Charm Group và Vienna House by Wyndham tự tin đưa ra mức cam kết cũng như chia sẻ lợi nhuận cao bậc nhất thị trường không phải ngẫu nhiên. Đây là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, nắm bắt xu hướng du lịch và định vị đúng tiềm năng.

Charm Resort Long Hải là tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao tiên phong và duy nhất tại Long Hải vận hành theo mô hình “all-in-one” - nghỉ dưỡng, mua sắm, hội nghị, văn hóa, lễ hội. Mô hình này giúp dự án đón đa dạng nhóm khách như: khách đoàn, khách tour, khách MICE… tạo nên công suất khai thác ổn định quanh năm.

Địa thế tựa sơn hướng thủy, cạnh nhiều danh thắng đưa dự án thành điểm đón trọn dòng du khách

Về vị trí, Charm Resort Long Hải sở hữu 300m mặt tiền biển tuyệt đẹp, trước mặt là đại lộ Võ Thị Sáu (ĐT44A) và phía sau tựa núi Minh Đạm, liền kề Quảng trường biển, phố đi bộ, chợ đêm và chỉ vài bước chân đến Dinh Cô - điểm du lịch tâm linh nổi tiếng. Vị trí “vàng” biến nơi đây trở thành lựa chọn “phải đến” đầu tiên trên bản đồ du lịch Long Hải.

Đáng chú ý, Long Hải vừa được sáp nhập vào TP.HCM, hưởng cơ chế đầu tư đặc biệt để trở thành trung tâm du lịch trọng điểm của vùng kinh tế Đông Nam Bộ. Cùng với đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và đặc biệt là sân bay Quốc tế Long Thành đều dự kiến hoàn thành năm 2026 - trùng thời điểm Charm Resort Long Hải chính thức vận hành.

Đây là “thời điểm vàng” giúp Long Hải bứt tốc, đưa bất động sản nghỉ dưỡng tại đây tăng trưởng mạnh và đảm bảo lợi nhuận bền vững cho nhà đầu tư nắm bắt sớm.