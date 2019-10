Nam thanh niên tố bị CSGT bắn gây thương tích

Công an tỉnh sẽ thông tin đầy đủ Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Thanh Sang, Phó Chánh Thanh tra Công an tỉnh Bến Tre, cho biết ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của người dân, Thanh tra công an tỉnh đã chuyển đơn về Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Lách thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. “Khi nào có kết luận chính thức Thanh tra công an tỉnh sẽ cung cấp đầy đủ thông tin khách quan, chính xác sự việc” - Thượng tá Sang cho biết.