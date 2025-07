Bản tin trưa 15-7: Khởi tố đường dây buôn bán khí cười cực lớn ở TP.HCM; Cảnh sát nổ súng bắt kẻ buôn ma túy manh động 15/07/2025 15:05

Ngày 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam tám bị can liên quan đến đường dây buôn bán khí cười (khí N₂O) cực lớn tại TP.HCM. Các bị can gồm: Nguyễn Trường Hoạt (25 tuổi), Hoàng Văn Chiến (28 tuổi), Trần Đức Nam (26 tuổi), Mai Thị Trinh (35 tuổi), Lưu Đình Đại (25 tuổi), Nguyễn Quốc Dũng (24 tuổi), Châu Mạnh Phát (23 tuổi) và Cao Trường An (26 tuổi), cùng ngụ tại TP.HCM. Tám người này bị điều tra về hành vi Buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, ngày 9-7, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an phường Cầu Ông Lãnh và Công an phường Tân Hưng kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh The Black Lounge (số 208 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh) và kho chứa khí N₂O tại địa chỉ 691/28 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng do Nguyễn Trường Hoạt làm chủ. Tại hai địa điểm, công an phát hiện hoạt động mua bán khí cười trái phép, thu giữ hàng trăm bình khí các loại, bóng cao su, dụng cụ sang chiết chuyên dụng và nhiều tang vật liên quan.