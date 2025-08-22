Bản tin trưa 22-8: Danh tính 2 'quái xế' tông CSCĐ tại chốt A80; Công bố điểm chuẩn đại học từ chiều nay 22/08/2025 12:12

(PLO)- Vụ xe khách vứt rác ra đường ở Quảng Ngãi: Tài xế bị phạt 12,5 triệu đồng; Danh tính 2 'quái xế' thông chốt bảo vệ A80, tông cảnh sát cơ động trọng thương; Chính thức công bố điểm chuẩn từ chiều nay, bắt đầu từ 12 giờ 30; Chuẩn bị mở làn rẽ trái cho xe ô tô vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất…

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang khẩn trương điều tra, xử lý đối tượng lao xe vào Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi hợp luyện A80 vào tối 21-8. ‎ Danh tính 2 'quái xế' này được xác định là Nguyễn Bá Hoài Nam (thường trú xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (cùng sinh năm 2007, trú xã Tiến Thắng, Hà Nội). Trước đó, Nam điều khiển xe máy, chở theo Nguyễn Văn Quân di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

Phát hiện những thanh niên này có hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân; tổ công tác của Công an TP đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe, ngăn chặn. Tuy nhiên, cả hai thanh niên không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào Đại uý Lê Đình Công, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP. Sự việc làm chiến sĩ Công và hai thanh niên trên ngã ra đường.

Bước đầu xác định chiến sĩ Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.