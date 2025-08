Bảng báo giá bơm màng khí nén mới nhất tại Phong Vũ Pump 01/08/2025 10:15

Máy bơm màng là gì?

Máy bơm màng là thiết bị bơm chất lỏng thuộc dòng máy bơm thể tích, hoạt động dựa trên cơ chế dịch chuyển qua lại của màng ngăn (diaphragm) để tạo áp suất hút đẩy chất lỏng. Đây là loại máy bơm được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp nhờ khả năng xử lý đa dạng các loại chất lỏng, từ nước sạch, nước thải, hóa chất đến các dung dịch có độ nhớt cao hoặc chứa tạp chất rắn.

Một trong những ưu điểm nổi bật của máy bơm màng là khả năng tự hút mà không cần mồi trước, giúp quá trình vận hành trở nên nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm thời gian. Thiết kế kín, không rò rỉ cũng là lý do máy bơm màng được ưa chuộng trong các môi trường yêu cầu cao về vệ sinh và an toàn hóa chất.

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá:

Giá máy bơm màng khí nén trên thị trường hiện nay phụ thuộc vào nhiều yếu tố kỹ thuật và thương hiệu. Sau đây là những yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp đến mức giá của thiết bị này:

Công suất hoạt động:

Máy bơm có công suất càng lớn thì giá thành càng cao. Công suất tỷ lệ thuận với khả năng vận hành liên tục và hiệu quả truyền tải chất lỏng, vì vậy các dòng bơm công nghiệp chuyên dụng thường có mức giá cao hơn hẳn.

Vật liệu cấu tạo:

Chất liệu cấu thành thân bơm và màng bơm là yếu tố then chốt trong định giá sản phẩm. Một số vật liệu phổ biến và đặc điểm ứng dụng bao gồm:

● Bơm màng nhôm: Phù hợp với các loại dung môi hoặc hóa chất có độ nhớt và tính ăn mòn thấp như sơn, mực in, aceton. Giá thành vừa phải.

● Bơm màng nhựa PP: Được ưa chuộng trong xử lý nước thải, bùn, hóa chất ăn mòn. Giá mềm, tính phổ thông cao.

● Bơm màng inox: Thường dùng trong ngành thực phẩm, dược phẩm hoặc hóa chất đặc biệt có tính ăn mòn mạnh (như axit, bazo). Giá thành cao do yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt và vật liệu bền bỉ.

● Màng bơm: Các chất liệu như Teflon/PTFE, Santo, Buna, Neo hay Geolast cũng tác động không nhỏ đến tổng giá trị thiết bị, phụ thuộc vào tính chất của chất lỏng được bơm.

Thương hiệu và xuất xứ:

Máy bơm đến từ các thương hiệu quốc tế uy tín như Wilden (Mỹ), Yamada (Nhật), Aro (Ingersoll Rand - Mỹ) hay TDS (Đài Loan) thường có giá cao hơn so với các thương hiệu nội địa hoặc ít tên tuổi. Xuất xứ cũng ảnh hưởng đến chất lượng hậu mãi và độ tin cậy trong vận hành.

Bảng báo giá máy bơm màng khí nén

Dưới đây là bảng giá máy bơm màng khí nén hiện đang được Phong Vũ Pump áp dụng.

Sản phẩm

Giá bán

Bơm màng Godo DBY3-15 Nhựa

17.731.560

Bơm màng Godo DBY3-10 Nhựa

17.731.560

Bơm màng Godo DBY3-100 Teflon

145.840.200

Bơm màng Godo DBY3-80 Teflon

145.840.200

Bơm màng Godo DBY3-65 Teflon

92.294.400

Bơm màng Godo DBY3-50 Teflon

92.294.400

Bơm màng Godo DBY3-40 Teflon

55.552.200

Bơm màng Godo DBY3-32 Teflon

55522200

Bơm màng Godo DBY3-125 Inox

101.448.600

Bơm màng Godo DBY3-100 Inox

84.243.720

Bơm màng Godo DBY3-80 Inox

84.243.720

Bơm màng Godo DBY3-65 Inox

51.840.360

Bơm màng Godo DBY3-50 Inox

51.840.360

Bơm màng Godo DBY3-40 Inox

33.055.440

Bơm màng Godo DBY3-32 Inox

33.055.440

Bơm màng GodoDBY3-25A Inox

29.544.240

Bơm màng Godo DBY3-15 Inox

19.236.360

Bơm màng GodoDBY3-10 Inox

19.236.360

Bơm màng GODO QBY3-100F teflon

96.983.000

Bơm màng GODO QBY3-80F teflon

96.683.000

Bơm màng GODO QBY3-65F teflon

53.219.000

Bơm màng GODO QBY3-50F teflon

53.219.000

Bơm màng GODO QBY3-40F teflon

29.193.000

Bơm màng GODO QBY3-32F teflon

29.193.000



Lưu ý: Giá máy bơm màng khí nén tại Phong Vũ có thể thay đổi theo từng thời điểm. Liên hệ với chúng tôi để được Em Thùy Hotline zalo: 0932 669 506 tư vấn và báo giá nhanh chóng!

Phong Vũ Pump địa chỉ bán máy bơm màng uy tín tại Việt Nam (phủ sóng 34 tỉnh thành)

Trong bối cảnh thị trường máy bơm công nghiệp ngày càng cạnh tranh, việc lựa chọn một nhà cung cấp uy tín và chuyên nghiệp là yếu tố then chốt đối với các doanh nghiệp. Sau đây là những lý do giúp Phong Vũ Pump vươn lên dẫn đầu thị trường máy bơm màng khí nén tại Việt Nam.

● Nhập khẩu trực tiếp, phân phối chính hãng máy bơm màng khí nén từ các thương hiệu quốc tế.

● Giá cạnh tranh, minh bạch, phù hợp nhiều nhu cầu.

● Danh mục đa dạng, đáp ứng các ngành: hóa chất, xử lý nước, thực phẩm, dược phẩm, sơn, mực in.

● Hơn 10 năm kinh nghiệm, uy tín vững chắc, đối tác tin cậy của nhiều doanh nghiệp.

● Phân phối toàn quốc tại 34 tỉnh thành, đại lý ủy quyền lâu năm cho nhiều thương hiệu lớn.