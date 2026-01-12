Thông báo Sở Tư pháp thôi quốc tịch Việt Nam của Yap Hui Xin 12/01/2026 09:24

Họ và tên : Yap Hui Xin

Giới tính : Nữ

Sinh ngày : 28-9-2004

Nơi sinh : TP.HCM

Hộ chiếu Việt Nam số : C6028011

Cấp ngày : 5-11-2018

Nơi cấp : Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Địa chỉ cư trú : 108A/1 Khu phố 1A, phường An Phú, TP.HCM.

Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 22 Nghị định số 191/2025/NĐ-CP ngày 1-7-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của bà Yap Hui Xin. Kể từ ngày Sở Tư pháp đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam thì thông báo cho Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ số: 141-143 Pasteur, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số: (028) 38297052.