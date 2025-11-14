Sở Tư pháp Đồng Nai: Giữ vững vị trí tiên phong 'gác cửa' pháp lý 14/11/2025 16:21

(PLO)- Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và phục vụ nhân dân, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai khẳng định vai trò tiên phong "gác cửa" pháp lý, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Đồng Nai.

Trong bối cảnh tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực xây dựng nền hành chính hiện đại, kiến tạo môi trường phát triển minh bạch, hiệu quả, ngành Tư pháp tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công tác “gác cửa” pháp lý để bảo đảm mọi chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống đúng pháp luật và phù hợp thực tiễn.

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và phục vụ nhân dân, Sở Tư pháp Đồng Nai đã có nhiều bước đột phá trong xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số và tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật. Những kết quả này không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Phạm Thị Bích Thủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, đã có những chia sẻ rõ hơn về những nỗ lực, kết quả nổi bật cũng như định hướng trọng tâm của ngành trong thời gian tới.

Tiên phong 'gác cửa' pháp lý, thi hành pháp luật

. Phóng viên: Trong những năm qua Ngành Tư pháp Đồng Nai vai trò là tiên phong, nơi “gác cửa” trong xây dựng pháp lý, triển khai thi hành pháp luật?

+ Bà Phạm Thị Bích Thủy: Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng ngành tư pháp tỉnh Đồng Nai đã luôn nỗ lực, đoàn kết, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như: Triển khai chặt chẽ công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật góp phần cụ thể hóa các luật của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, thông tư của các Bộ, ngành và Nghị quyết của Tỉnh ủy thành các quy định pháp luật của tỉnh, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi của các chính sách địa phương.

Bà Phạm Thị Bích Thủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, trong giai đoạn 2020 - 2025, Sở Tư pháp đã phối hợp các sở, ban, ngành thẩm định 599 văn bản quy phạm pháp luật; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 202 Nghị quyết. UBND tỉnh đã ban hành 397 Quyết định quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều quyết định do Sở Tư pháp trực tiếp tham mưu, thực hiện góp ý trên 9.000 dự thảo văn bản.

Công tác hộ tịch, chứng thực, trợ giúp pháp lý được cải cách mạnh mẽ theo hướng công khai, minh bạch, lấy người dân và tổ chức làm trung tâm phục vụ với nhiều kết quả nổi bật, các thủ tục hành chính của người dân được giải quyết kịp thời, đúng hạn, chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, ngành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức hoạt động chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả; xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Tích cực trong cải cách hành chính, cải cách tư pháp, ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ.

Những kết quả trên khẳng định ngành Tư pháp đã và đang trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong lĩnh vực pháp luật, tạo nền tảng vững chắc để Đồng Nai bứt phá trong giai đoạn mới.

. Công tác tuyên truyền pháp luật là một trong những nội dung quan trọng, Ngành tư pháp đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền pháp luật ra sao, thưa bà?

+ Chúng tôi xác định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng giúp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật cũng như đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Do vậy, ngành Tư pháp Đồng Nai thời gian qua đã triển khai nhiều cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả đổi mới về hình thức, ứng dụng công nghệ số, gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân và doanh nghiệp, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong toàn xã hội.

Sở Tư pháp đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật thu hút hơn 5 triệu lượt thi, nhiều hội thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa, xây dựng các trang truyền thông trên mạng xã hội Zalo, Facebook... để kịp thời thông tin các quy định pháp luật mới, các quy định pháp luật liên quan đến đời sống xã hội đến với người dân.

Ngoài ra, ngành Tư pháp còn sớm triển khai mô hình hội nghị trực tuyến tại tỉnh Đồng Nai. Cách làm này đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực và thu hút hàng chục ngàn lượt người quan tâm, theo dõi.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp

. Phát huy thành tích đã đạt được, thời gian tới ngành Tư pháp của tỉnh Đồng Nai tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm gì?

+ Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, cùng với việc triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, ngành tư pháp tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện mục tiêu đồng hành cùng tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị để góp phần xây dựng Đồng Nai trở thành tỉnh phát triển xanh, văn minh, hiện đại.

Giám đốc Sở Tư pháp Đồng Nai gửi thư cảm ơn người dân, doanh nghiệp.



Ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện các định hướng nhiệm vụ chiến lược, then chốt gắn với những công việc trọng tâm như: Chủ động phản ứng chính sách, kịp thời hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Chủ động tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương, rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, nhất là trong đất đai, đầu tư, môi trường… Thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng pháp luật, bảo đảm đồng bộ, minh bạch.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả như: tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực trọng điểm; đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng “công dân số hiểu biết pháp luật”, thiết lập cơ chế giám sát, đánh giá việc tuân thủ pháp luật như một tiêu chí quản lý, tạo nền tảng cho xã hội kỷ cương, văn minh.

Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là công tác đẩy mạnh cải cách tư pháp gắn với chuyển đổi số, đồng hành cùng phát triển kinh tế và hội nhập. Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; cung cấp thông tin pháp luật quốc tế, giúp doanh nghiệp tự tin hội nhập.

Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai quy định về chứng thực, trực tiếp kết hợp trực tuyến 95 điểm cầu cấp xã.

Đặc biệt, nhiệm vụ ngành Tư pháp trong thời gian tới là phải góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ngành Tư pháp tiếp tục là lực lượng quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao phẩm chất, bản lĩnh, phát triển đội ngũ cán bộ tư pháp - pháp chế hiện đại, có năng lực dự báo, phân tích chính sách, ứng dụng công nghệ số trong công tác pháp luật, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Với quyết tâm đổi mới, tinh thần phục vụ nhân dân, ngành tư pháp tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục khẳng định giữ vai trò tiên phong "gác cửa" pháp lý trong xây dựng Nhà nước pháp quyền, đảm bảo pháp luật là công cụ hữu hiệu để kiến tạo, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển, đồng hành cùng Đảng bộ và Nhân dân, đưa tỉnh Đồng Nai bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên xanh, văn minh, hiện đại, giàu mạnh.