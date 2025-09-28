Bão số 10 sắp đổ bộ vào Bắc Quảng Trị - Thanh Hóa, chưa giảm cấp

Tối 28-9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 19 giờ, bão đang nằm trên khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Nghệ An, cường độ vẫn duy trì cấp 12, chưa có dấu hiệu suy yếu.

Dự báo trong 3–6 giờ tới, bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây – Tây Bắc, đi vào đất liền khu vực Bắc Quảng Trị và Nghệ An.

Với dự báo như vậy, trên đất liền ven biển các tỉnh Bắc Quảng Trị và Nghệ An sẽ có gió mạnh cấp 10–12, giật cấp 15. Thời gian gió mạnh nhất dự kiến từ sau 21 giờ tối nay (28-9) đến sáng sớm ngày mai.

Do ảnh hưởng của bão số 10, mưa đã bắt đầu từ hôm nay, và sẽ tiếp tục dồn dập trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Tổng lượng mưa từ đêm nay đến hết sáng 30-9 dự báo đạt 200–350 mm, có nơi trên 500 mm.

Với lượng mưa lớn như vậy, nguy cơ rất cao xảy ra lũ trên các hệ thống sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là: Sông Thao, sông Hoàng Long, Sông Mã, sông Cả, sông La (khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).

Mức lũ dự báo có thể lên báo động 2–3, một số nơi trên báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt, chia cắt trên diện rộng tại nhiều khu vực.

Dự báo, thời gian kết thúc đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão diễn tiến theo quá trình di chuyển của bão. Dự báo ở Bắc Trung Bộ mưa lớn kéo dài đến hết ngày mai (29-9), ở Bắc Bộ mưa có thể kéo dài đến hết ngày 30-9.