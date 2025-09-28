Bão số 10 sắp đổ bộ vào Bắc Quảng Trị - Thanh Hóa, chưa giảm cấp

Tối 28-9, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 19 giờ, bão đang nằm trên khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Nghệ An, cường độ vẫn duy trì cấp 12, chưa có dấu hiệu suy yếu.
Dự báo trong 3–6 giờ tới, bão số 10 sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây – Tây Bắc, đi vào đất liền khu vực Bắc Quảng Trị và Nghệ An.
Với dự báo như vậy, trên đất liền ven biển các tỉnh Bắc Quảng Trị và Nghệ An sẽ có gió mạnh cấp 10–12, giật cấp 15. Thời gian gió mạnh nhất dự kiến từ sau 21 giờ tối nay (28-9) đến sáng sớm ngày mai.
Do ảnh hưởng của bão số 10, mưa đã bắt đầu từ hôm nay, và sẽ tiếp tục dồn dập trong đêm nay và ngày mai ở Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Tổng lượng mưa từ đêm nay đến hết sáng 30-9 dự báo đạt 200–350 mm, có nơi trên 500 mm.
Với lượng mưa lớn như vậy, nguy cơ rất cao xảy ra lũ trên các hệ thống sông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt là: Sông Thao, sông Hoàng Long, Sông Mã, sông Cả, sông La (khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh).
Mức lũ dự báo có thể lên báo động 2–3, một số nơi trên báo động 3, gây nguy cơ ngập lụt, chia cắt trên diện rộng tại nhiều khu vực.
Dự báo, thời gian kết thúc đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão diễn tiến theo quá trình di chuyển của bão. Dự báo ở Bắc Trung Bộ mưa lớn kéo dài đến hết ngày mai (29-9), ở Bắc Bộ mưa có thể kéo dài đến hết ngày 30-9.
Hình ảnh ngay lúc này tại cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam nối quốc lộ 1A tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An ít phương tiện, người dân đi qua.
Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&MT), để chủ động ứng phó với bão số 10, các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình- Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 11.340 hộ/28.563 người tại khu vực nguy hiểm.
Trong đó, Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 1.716 hộ/6.958 người; Nghệ An 488 hộ/1.168 người; Hà Tĩnh 8.136 hộ/16.577 người; Quảng Trị 660 hộ/2.111 người; Huế 328 hộ/740 người; Đà Nẵng: 61 người; Quảng Ngãi: 12 hộ/54 người.
Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm.
Đến 17 giờ ngày 28-9, bão số 10 và mưa lớn đã làm 1 người chết (tại TP.Huế, do trượt chân bị nước cuốn trôi tối 27-9, đã tìm thấy thi thể); 4 người mất tích (Quảng Trị: 3 người tại Cửa Việt và xã Kim Phú; Đà Nẵng: 1 người tại xã Khâm Đức). Hiện các địa phương đang tiếp tục xác minh thông tin cụ thể đối với các trường hợp này.
Đồng thời, đã có 86 nhà hư hỏng, tốc mái (Nghệ An 01 nhà, Hà Tĩnh 03 nhà, Quảng Trị 06 nhà, Huế 76 nhà). Có 759,5 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại; ngập lụt, ách tắc giao thông tại 5 điểm ngầm tràn trên đường quốc lộ 8C; quốc lộ 15D, 49C, 9B ở Hà Tĩnh và Quảng Trị và chia cắt tại một số ngầm tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn tại Quảng Trị.
Hủy 42 chuyến bay, hoãn 51 chuyến bay (tại các cảng hàng không Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới, Thọ Xuân).
Đến 20 giờ đêm 28-9, tại địa bàn phường Trường Vinh, phường Thành Vinh, phường Cửa Lò… tỉnh Nghệ An (những địa phương gần phía Nam tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu có gió giật kèm mưa giông. Hàng ngàn hộ dân ở địa bàn xung yếu và các khu chung cư cũ (thuộc TP Vinh cũ) đã được sơ tán đến các công sở, trường học và khách sạn.
Ghi nhận tại các tuyến đường ở phường Trường Vinh, phường Thành Vinh, phường Cửa Lò thưa vắng người và xe đi lại. Hiện điện điện lực chưa cắt điện lưới để phòng, chống bão.
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cũng vừa ký công văn hỏa tốc về việc cấm đường tạm thời phòng, chống bão số 10 năm 2025.
Theo đó, trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền (dự kiến từ 23 giờ ngày 28-9 đến 4 giờ ngày 29-9), yêu cầu người dân không có nhiệm vụ không được ra đường nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe. Thời gian thực hiện cấm đường tạm thời: Bắt đầu từ 23 giờ 00 phút ngày 28-9 (đến khi bão đi qua địa bàn hoặc tình hình an toàn sẽ có thông báo sau).
Đồng thời, để tăng cường các biện pháp ứng phó khẩn cấp bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở NN&MT, UBND các xã, phường xác định các tuyến đường xung yếu, ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, thời gian bão đi qua địa bàn để tổ chức giao thông, cấm đường tạm thời các phương tiện (trừ các phương tiện, lực lượng phòng, chống bão, lũ, làm nhiệm vụ), bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe của nhân dân.
Đối với các tuyến đường bị sạt lở, ngập úng, nhất là tại các địa bàn miền núi, UBND các xã, phường tổ chức cảnh báo, cử lực lượng trực cấm người, phương tiện qua lại, bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Tối 28-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét.
Trong công điện, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi:
1. Theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.
2. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.
3. Tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn; sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.
4. Tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn. Có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.
Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua. Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại nơi sơ tán, không để người dân tự ý quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.
5. Phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét; rà soát triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin. 6. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất…
Chiều tối ngày 28-9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa lớn, gió rít liên hồi, một số nhà dân vùng thấp trũng bị ngập, cây xanh gãy đổ.
Cụ thể, theo ghi nhận của PLO, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tại các xã phía Bắc tỉnh Quảng Trị như: Phú Trạch, Hòa Trạch và Quảng Trạch... có mưa rất lớn, gió giật mạnh, ven biển các xã này sóng biển dâng cao.
Ông Nguyễn Chí Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, cho biết chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ gồm dân quân, công an và đoàn viên thanh niên túc trực trên địa bàn.
Theo ông Thắng, các lực lượng sẽ phối hợp kiểm tra, rà soát những khu vực xung yếu, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân trong tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho bà con trước diễn biến phức tạp của bão.
Cùng ngày, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, mưa lớn kéo dài cũng gây ngập cục bộ ở nhiều điểm thấp trũng, một số nhà dân bị nước tràn vào, bà con phải kê cao tài sản để tránh hư hỏng. Nhiều tuyến đường chính và các khu dân cư ở vùng trũng thấp của phường Đồng Hới ngập khoảng 0,5 m.
Gần 18 giờ ngày 28-9, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa, nhiều nơi mưa giông kèm gió giật mạnh. Lượng mưa ghi nhận tại nhiều nơi đều vượt 100 mm, cá biệt Hương Vĩnh đạt 165,2 mm.
Mặc dù bão số 10 chưa đổ bộ, nhưng từ chiều tối 28-9, khu vực vùng biển Hà Tĩnh đã có gió giật rất mạnh, gây mưa to trên diện rộng và sóng biển dâng cao. Sóng biển đã gây sự cố sạt lở tuyến Kè bờ biển ở xã Cẩm Nhượng (cũ) thuộc xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh. Trong đêm nay, công an, biên phòng, dân quân cùng bà con nhân dân khẩn trương khắc phục. Trong khi đó, chân đê Tả Nghèn đi qua thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) đã bị tái sụt lở chừng 50m và có nguy cơ lan rộng.
Theo Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết, dự báo từ chiều tối 28-9 đến ngày 29-9, khu vực Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện ở Hà Tĩnh cơ bản còn dung tích đón lũ, đang vận hành điều tiết xả với lưu lượng từ 10-476 m³/s. Mực nước trên các sông chính như Ngàn Phố, Ngàn Sâu, Sông La… vẫn dưới báo động 1.
Đến 16 giờ 30 cùng ngày, toàn tỉnh đã sơ tán 8.908 hộ dân với 18.394 người, trong đó khu vực ven biển 12.560 người, đạt hơn 103% kế hoạch. Toàn bộ 3.983 tàu thuyền với gần 11.000 lao động đã vào nơi tránh trú an toàn, tỉnh đã cấm biển từ sáng 27-9.
Hệ thống đê biển, đê xung yếu được gia cố khẩn cấp. Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng huy động hơn 4.600 cán bộ, chiến sĩ, cùng 4.500 đoàn viên thanh niên tham gia chằng chống, hỗ trợ di dời dân và bảo vệ công trình trọng điểm.
Một số tuyến đường tại Hồng Lộc, Thượng Đức, Sơn Hồng, Vũ Quang bị ngập, sạt lở cục bộ, 19 hộ dân ở Hồng Lộc bị ngập. Bước đầu ghi nhận 2 cột điện cao thế đổ, ba nhà dân và một trường học tốc mái.
