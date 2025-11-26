'Bến cóc' công khai đón trả khách, hoạt động bát nháo ở Quảng Trị 26/11/2025 18:00

(PLO)-Việc đón trả khách sai quy định vẫn diễn ra thường xuyên trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận tỉnh Quảng Trị.

Để có góc nhìn về thực trạng bến "cóc" tại Quảng Trị, phóng viên Báo Pháp luật TP.HCM đã nhiều ngày ghi nhận việc các nhà xe thực hiện bán vé, đón trả khách ngay trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Trị. Mặc dù những khu vực này đã có các bến xe đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Bắt khách tràn lan, bát nháo

Hàng loạt xe khách đậu dài trên hai tuyến đường để đón khách. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Trong vai một người dân có nhu cầu mua vé xe khách di chuyển từ Quảng Trị đi TP Hà Nội. Chúng tôi tìm hiểu qua mạng và liên hệ số điện thoại 091.407.... của nhà xe Hưng Long. Nhân viên của nhà xe này giới thiệu rằng nhà xe có tuyến đi từ phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) ra TP Hà Nội với nhiều khung giờ khác nhau trong ngày.

Nhân viên nhà xe Hưng Long cũng giới thiệu, tại phường Đồng Hới, nhà xe có hai điểm lên xuống là tại hai văn phòng ở số 19A Lý Thường Kiệt và 38 Xuân Diệu.

Nhà xe Hưng Long thực hiện hẹn khách đến văn phòng để lên xe đi TP Hà Nội mà không cần vào bến xe. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Khi phóng viên hỏi nhà xe sẽ trả khách ở bến xe nào tại Hà Nội thì nhân viên này cho biết không trả khách ở bến xe mà trả khách ở văn phòng tại số 338 Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Với khung giờ đón khách tại Đồng Hới sẽ là 8 giờ 35 sáng, 11 giờ 35 sáng và 19 giờ 30 đến 22 giờ 30. Buổi tối cứ khoảng 30 phút sẽ có một chuyến, hành khách có nhiều sự lựa chọn.

Theo ghi nhận, tại vị trí 19A Lý Thường Kiệt (Quốc lộ 1A đoạn qua phường Đồng Hới) có một văn phòng nhà xe Hưng Long, mở cửa từ sáng đến tối để tiếp nhận hàng hoá và hành khách.

Xe khách Hưng Long không vào bến và đi thẳng đến văn phòng để đón khách đang ngồi chờ. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tại nhiều khung giờ khác nhau, sẽ có xe của nhà xe Hưng Long ghé vào văn phòng để đón khách cũng như tiếp nhận hàng hoá rồi di chuyển ra phía bắc.

Ngay tại vị trí dừng này cũng có một điểm lên xuống của xe bus nhưng thường xuyên bị các phương tiện đậu, đỗ lấn chiếm.

Xe của nhà xe Hưng Long không thực hiện vào bến xe theo quy định mà đi thẳng đến điểm đón khách như trên rồi di chuyển ra TP Hà Nội.

Xe khách Sỹ Hùng có tuyến Roòn - Ba Đồn – Đà Nẵng cũng dừng xe bất chấp biển cấm dừng đỗ ngay văn phòng nhà xe Hưng Long để trả hàng hoá. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Tại khu vực này, có nhiều nhà xe đi qua địa phận Quảng Trị cũng lấy đây làm điểm đón trả khách, hàng hoá khiến giao thông náo loạn.

Tương tự, tại một số điểm trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Gio Linh cũng xuất hiện các điểm đón trả khách của các xe khách đường dài.

Riêng chiều ngày 21-11 vừa qua, chỉ chưa đầy năm phút trong khoảng cách vài trăm mét đã ghi nhận liên tiếp hai xe dừng đón trả khách sai quy định, gây mất an toàn giao thông.

Hai chiếc xe khách BKS của Nghệ An và Hà Tĩnh cũng ngang nhiên dừng đón khách dọc Quốc lộ 1A đoạn qua xã Gio Linh. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Nói về vấn đề đón trả khách này, chị Nguyễn Thị Nhàn (phường Đồng Hới) cho biết việc nhà xe lập văn phòng rồi đưa khách về đây lên xe di chuyển đã diễn ra trong thời gian rất dài nhưng không hiểu vì sao vẫn tồn tại, hoạt động.

Đặc biệt, khu vực cây xăng dầu trên tuyến Quốc lộ 1A là nơi nhiều xe khách lợi dụng đậu đỗ để đón khách.

“Tôi thường đưa đón con đi học về qua đoạn Lý Thường Kiệt, Bà Huyện Thanh Quan nên rất bức xúc về vấn đề xe giường nằm đậu chình ình ở đây. Đường đã nhỏ, còn đậu hẳn cả mấy chiếc thì đường mô mà đi”, chị Nhàn bức xúc.

Nhà xe Hưng Long thực hiện dừng đón khách, nhận hàng hoá bất kể sáng hay đêm.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

Hoạt động trá hình như tuyến cố định

Anh Trần Trường Anh (một người dân Đồng Hới) cho hay tuyến Quốc lộ 1A đi qua ngay trung tâm phường Đồng Hới nên tâm lý hành khách muốn lên xuống ngay Quốc lộ để tiện di chuyển về nhà cũng như đến các khu du lịch, khách sạn.

“Biết là bến xe khách chỉ cách đây chưa đầy một cây số nhưng xuống điểm Quốc lộ 1A là thói quen rồi, khó bỏ lắm”, anh Anh chia sẻ.

Trước vấn nạn các nhà xe đón trả khách bát nháo tại các "bến cóc", ông Nguyễn Trường Sinh, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm dịch vụ và quản lý bến xe khách bắc Quảng Trị khẳng định việc các nhà xe hoạt động trá hình, lập văn phòng ngoài bến xe để đón trả khách hoạt động như tuyến cố định là vi phạm quy định. Khi hành khách sử dụng dịch vụ của các nhà xe không được cơ quan nhà nước quản lý sẽ bị thiệt thòi về nhiều mặt.

Trung tâm dịch vụ và quản lý bến xe khách Bắc Quảng Trị có diện tích rộng nhưng chưa sử dụng hết. Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Nếu hành khách mua vé và được đón tại bến theo quy định sẽ được đảm bảo các yếu tố cơ bản như bảo hiểm hành khách. Hay như khi có sự cố trục trặc trên hành trình thì sẽ được hỗ trợ theo quy định”, ông Nguyễn Trường Sinh nói.

Ông Nguyễn Trường Sinh cũng trăn trở về việc các nhà xe không thực hiện vào bến để đón trả khách sẽ gây mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận thông tin và xác minh, xử lý.

﻿Ảnh: MINH TRƯỜNG.

“Bây giờ nhiều nhà xe họ chỉ cấp cho hành khách một tin nhắn để lên xe chứ không có vé cứng. Tiền cũng được chuyển khoản qua tài khoản cá nhân, dễ xảy ra tình trạng thất thu ngân sách nhà nước”, ông Sinh cho biết.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã nắm bắt thông tin mà chúng tôi cung cấp và sẽ xác minh, xử lý.