Các nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI phải được gắn nhãn 15/04/2026 13:30

(PLO)- Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, các nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI phải được gắn nhãn nhằm bảo đảm tính minh bạch.

Ngày 15-4, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Họp báo Thường kỳ Quý I-2026.

Tại cuộc họp, trả lời liên quan đến tình trạng mạo danh người nổi tiếng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để quảng cáo sản phẩm, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VH-TT&DL), cho biết pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật và sử dụng công nghệ gây nhầm lẫn cho người dùng.

Theo đó, các nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI phải được gắn nhãn nhằm bảo đảm tính minh bạch.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: VIẾT THỊNH

Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 yêu cầu bắt buộc gắn nhãn minh bạch đối với các nội dung hình ảnh, âm thanh, video do AI tạo ra hoặc chỉnh sửa, đặc biệt là khi mô phỏng người thật hoặc sự kiện thực tế.

Quy định này nhằm phân biệt rõ nội dung AI và nội dung thật, nâng cao tính an toàn thông tin.

Nghị định số 87/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức

Đối với hoạt động quảng cáo, Luật Quảng cáo cũng quy định rõ việc xử lý các hành vi quảng bá sai sự thật, với mức xử phạt từ 60 đến 80 triệu đồng.

Việc sử dụng AI để mạo danh người nổi tiếng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nghệ sĩ và sẽ bị xử lý theo quy định.

Về triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, ngay sau khi ban hành, bộ quy tắc đã nhận được sự đồng thuận của người dân. Nhiều cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp nền tảng số, nghệ sĩ và người nổi tiếng đã chủ động điều chỉnh hành vi ứng xử trên không gian mạng.

Trong thời gian tới, công tác truyền thông sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm lan tỏa sâu rộng nội dung của Bộ quy tắc. Dự kiến trong tháng 5-2026, Cục sẽ tổ chức hội nghị phổ biến, đồng thời phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp truyền thông triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền như tin, bài, video clip, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh.

“Các quy định về xử lý vi phạm trên không gian mạng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục được hoàn thiện và tăng cường thực thi. Bộ quy tắc không chỉ điều chỉnh hành vi mà còn khuyến khích lan tỏa những giá trị tích cực, xây dựng môi trường văn hóa số an toàn, nhân văn”- bà Thanh Huyền chia sẻ.