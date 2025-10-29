Cận cảnh đèo D'ran sạt lở nặng, quốc lộ 20 chưa thể thông tuyến

Đèo D'ran dài 10 km nằm trên quốc lộ 20 với nhiều khúc cua nguy hiểm. Đây là cung đường nối khu vực Đà Lạt với đèo Sông Pha trên quốc lộ 27 để hình thành tuyến Đà Lạt - Phan Rang (Khánh Hòa) nên lưu lượng xe lưu thông tương đối nhộn nhịp.