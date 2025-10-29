Cận cảnh đèo D'ran sạt lở nặng, quốc lộ 20 chưa thể thông tuyến

Cận cảnh đèo D'ran sạt lở nặng, quốc lộ 20 chưa thể thông tuyến

CHÍNH THÀNH

(PLO)-Hàng ngàn khối đất đá tràn xuống đèo D'ran khiến quốc lộ 20 từ Phan Rang đi Đà Lạt chưa thể thông tuyến.

deo - dran - sat - lo.jpg
Ngày 29-10, ghi nhận của PV cho thấy một mảng đồi lớn với hàng ngàn m3 đất, trên có rừng thông có nguy cơ đổ ập xuống quốc lộ 20 đoạn qua đèo D'Ran thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng bất cứ lúc nào.
Sạt lở trên đèo D'Rran
1111.jpg
Vết nứt trên đồi được cơ quan chức năng đánh giá nguy hiểm, nếu không có biện pháp xử lý, gia cố có thể sạt trượt xuống đường bất cứ lúc nào với khối lượng đất rất lớn
14.jpg
Ngày 29-10, các lực lượng chức năng khẩn trương đánh giá, khắc phục sự cố
2.jpg
3.jpg
4.jpg
19.jpg
Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, do taluy dương vị trí sạt lở cao, dốc, lượng đất đá nguy cơ sạt trượt lớn nên các đơn vị chức năng phải có biện pháp đảm bảo an toàn, khắc phục. Do đó, thời gian khắc phục kéo dài, chưa thể cho các phương tiện lưu thông
Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục điểm sạt lở trên đèo D'Ran
10.jpg
Ngay giữa vạch kẻ đường đoạn sạt trượt, giáp với cầu Treo xuất hiện hiện tượng sụt lún kéo dài khoảng 30 m
11.jpg
13.jpg
18.jpg
Nhiều vị trí vệt sụt lún làm mặt đường vênh, không đồng đều. Cơ quan chức năng đang đánh giá tình trạng để có phương án xử lý
222.jpg
5.jpg
Để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian xử lý sự cố, từ 21 giờ ngày 28 đến 15 giờ ngày 29-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, các lực lượng chức năng phường Xuân Trường - Đà Lạt, xã D'Ran chốt chặn hai đầu vị trí sạt lở, hướng dẫn các phương tiện đi theo đường khác
7.jpg
Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, đơn vị hướng dẫn các phương tiện từ hướng Khánh Hòa (khu vực Ninh Thuận cũ) lên Đà Lạt đi theo quốc lộ 27, rẽ phải tại ngã ba Finom vào quốc lộ 20, sau đó lựa chọn đèo Prenn hoặc đèo Mimosa để đến Đà Lạt.
15.jpg
16.jpg
17.jpg
Theo ghi nhận của PLO, đèo D'Ran trên quốc lộ 20 từ Phan Rang đi Đà Lạt còn nhiều điểm sạt lở, lún nứt mặt đường khá nghiêm trọng
9.jpg
Một người dân không nắm thông tin đèo D'Ran sạt lở chạy từ hướng Đà Lạt xuống xã D'Ran đã được hướng dẫn đi vòng 60 km từ đèo Prenn qua quốc lộ 20, sau đó đi theo quốc lộ 27 để đến khu vực xã Đơn Dương.

Đèo D'ran dài 10 km nằm trên quốc lộ 20 với nhiều khúc cua nguy hiểm. Đây là cung đường nối khu vực Đà Lạt với đèo Sông Pha trên quốc lộ 27 để hình thành tuyến Đà Lạt - Phan Rang (Khánh Hòa) nên lưu lượng xe lưu thông tương đối nhộn nhịp.

