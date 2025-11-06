Cần Thơ: Khẩn trương khắc phục sạt lở đê bao ở Cồn Sơn 06/11/2025 15:22

(PLO)- Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ cho biết lực lượng chức năng đã khắc phục tạm thời đoạn đê bao quốc gia tại Cồn Sơn bị sạt lở do triều cường, đồng thời gia cố các vị trí xung yếu để bảo vệ khu dân cư.

Chiều 6-11, Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ cho biết lực lượng chức năng đã khắc phục tạm thời đoạn đê bao tại Khu vực 17 (Cồn Sơn, phường Bình Thủy) bị sạt lở và gia cố lại các đoạn xung yếu.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, do ảnh hưởng triều cường tháng 9 âm lịch năm 2025 dâng cao, đoạn đê bao quốc gia tại Khu vực 17 (Cồn Sơn) trước nhà ông Nguyễn An Minh bị sạt lở, làm hư hỏng đoạn đê dài khoảng 4 m, mặt đê 3 m và chân đê 6 m. Sự cố khiến nước tràn gây ngập nhà và vườn cây ăn trái của người dân, nhưng không gây thiệt hại về người.

Triều cường dâng cao vượt đỉnh, 1 đoạn đê bao ở Cồn Sơn bị sạt lở

Lực lượng chức năng kiểm tra, khẩn trương khắc phục sạt lở đê bao

Đê bao sạt lở gây ngập nhà 1 số hộ dân và vườn cây

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phường Bình Thủy đã huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ cùng người dân gia cố, khắc phục tạm để hạn chế thiệt hại.

Tuy nhiên, phần còn lại của đoạn đê bao quốc gia dài khoảng 80 m có nguy cơ sạt lở, vỡ đê cao trong các đợt triều cường tiếp theo, ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của bốn hộ dân sinh sống xung quanh.

Lực lượng chức năng khắc phục tạm thời đoạn đê bao quốc gia tại Cồn Sơn bị sạt lở do triều cường, đồng thời gia cố các vị trí xung yếu để bảo vệ khu dân cư.

Do nguồn lực tài chính địa phương còn hạn chế sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, UBND phường Bình Thủy kiến nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ xem xét đầu tư gia cố hoàn chỉnh đoạn đê bao trên để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

UBND phường Bình Thủy cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, triều cường, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và “ba sẵn sàng” để chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời khi có sự cố xảy.