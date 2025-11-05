Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất ở tỉnh Lâm Đồng 05/11/2025 17:18

Vào lúc 16h30 chiều nay, 5-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đã phát đi tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Lâm Đồng.

Lũ quét tại Lâm Đồng.

Theo đó, trong 2 giờ qua (từ 14 giờ đến 16 giờ ngày 5-11), khu vực Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to tại Đại Lào - Bảo Lộc 59,2 mm, Suối Kiết 55,8 mm, Đèo Bảo Lộc 51,4 mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 3-6 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 15-35 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt tại các xã/phường: Đạ Huoai 2, Đạ Huoai, Đạ Tẻh 2, Đắk Wil, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hoài Đức, Hồng Sơn, phường 3 Bảo Lộc, Sông Lũy, Suối Kiết, Tân Minh, Tánh Linh, Trà Tân.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ tại một số xã, phường của Lâm Đồng.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

“Các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó”, bản tin lưu ý.