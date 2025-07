Cảnh báo chiêu trò lừa đảo lắp đặt đồng hồ nước 30/07/2025 08:57

(PLO)- Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kêu gọi tăng cường cảnh giác, để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng sử dụng nước sạch.

Mới đây, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An phát đi cảnh báo, thời gian gần đây, trên địa bàn do Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An quản lý, xuất hiện tình trạng một số cá nhân, tổ chức giả danh đơn vị cấp nước chính thống. Những đối tượng này tự xưng là nhân viên kỹ thuật hoặc dịch vụ “lắp đặt đồng hồ nước nhanh - giá rẻ”, thậm chí khẳng định “không cần thủ tục rườm rà”, để tiếp cận, gạ gẫm và chiếm đoạt tiền của người dân thông qua việc gắn đồng hồ nước trái phép.

Việc tự ý đấu nối vào hệ thống cấp nước khi chưa được cấp phép không chỉ là hành vi lừa đảo, mà còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng: từ rò rỉ đường ống dẫn đến thất thoát nước, làm gián đoạn nguồn cấp nước an toàn, đến việc xâm phạm quyền lợi chính đáng của khách hàng cũng như gây tổn hại cho cả cộng đồng dân cư.

Nhân viên Công ty Cấp nước Trung An đến tận nhà đọc số nước cho người dân.

Trước thực trạng này, Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã phát đi cảnh báo chính thức. Theo đó, đối với các trường hợp bị phát hiện vi phạm, Công ty sẽ chủ động ngưng cung cấp nước và truy thu chi phí sử dụng nước bất hợp pháp theo mức giá cao nhất theo quy định. Đồng thời, các hành vi vi phạm sẽ được chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật hiện hành.

Để phòng ngừa và bảo vệ quyền lợi người dân, Công ty khuyến cáo:

- Tuyệt đối không tiếp tay cho các hành vi đấu nối trái phép, kể cả khi được giới thiệu là “dịch vụ giá rẻ”.

- Không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho các đối tượng không rõ danh tính.

- Khi có nhu cầu lắp đặt hoặc sửa chữa đồng hồ nước, người dân cần liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An để được hướng dẫn theo quy trình hợp pháp.

- Nếu phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi giả mạo, cần lập tức thông báo cho Công ty hoặc trình báo cơ quan công an gần nhất.

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An cung cấp nhiều kênh liên hệ để người dân tiện tiếp cận thông tin và hỗ trợ như:

- Website: https://capnuoctrungan.vn

- Tổng đài CSKH: 19001836

- Email: cskh@capnuoctrungan.vn

- Ứng dụng: SAWACO CSKH

- Điểm giao dịch cấp nước: 873A Quang Trung, phường An Hội Tây, TP.HCM và 540 Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông, TP.HCM.

Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An kêu gọi các địa phương và người dân tăng cường cảnh giác, phối hợp tuyên truyền để ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng sử dụng nước sạch.