CEO Lưu Văn Tuấn: Chính sách thuế mới cho hộ kinh doanh là bước chuyển mình 20/08/2025 16:56

(PLO)- Chính sách thuế đối là yếu tố then chốt định hướng và quản lý hoạt động, góp phần lớn vào ngân sách quốc gia. Năm 2025, nhiều quy định mới được ban hành nhằm tăng minh bạch và hiện đại hóa quản lý thuế.

Theo Nghị định 180/2024/NĐ-CP và Nghị quyết 174/2024, 198/2025/QH15, có nhiều thay đổi quan trọng về hóa đơn điện tử, giảm thuế GTGT và xóa bỏ thuế khoán. Việc nắm vững chính sách thuế đối với hộ kinh doanh 2025 là cần thiết để thích ứng hiệu quả và vận hành ổn định.

Những thay đổi chính trong chính sách thuế theo quy định mới nhất

Miễn,giảm thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu thấp

Từ 1-1-2026, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm được miễn thuế GTGT và TNCN, gấp đôi mức cũ 100 triệu đồng. Đồng thời, toàn bộ hộ và cá nhân kinh doanh được miễn lệ phí môn bài theo Nghị quyết 198/2025/QH15, giảm chi phí và khuyến khích chuyển đổi sang mô hình minh bạch, chính quy.

Bãi bỏ thuế khoán từ 1-1-2026 và lộ trình chuyển đổi

Thuế khoán, dựa trên doanh thu ước tính, sẽ chính thức bị bãi bỏ từ 1-1-2026 đối với tất cả hộ kinh doanh. Lộ trình chuyển đổi gồm hai bước:

● Từ 1-6-2025: Hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm thuộc ngành nhà hàng, siêu thị, vận tải phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

● Từ 1-1-2026: Toàn bộ hộ kinh doanh không còn áp dụng phương pháp thuế khoán.

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

Theo khoản 8 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP, từ 01/6/2025, hộ kinh doanh và cá nhân kinh ngành ăn uống, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, bán lẻ và vận tải hành khách doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Nhận định của CEO Lưu Văn Tuấn về thị trường và phản ứng của hộ kinh doanh

Hiện trạng thị trường hộ kinh doanh trước chính sách mới

Trước chính sách mới về thuế, nhiều hộ kinh doanh đang gặp khó khăn trong việc thích nghi. CEO Thuế Quang Huy - Lưu Văn Tuấn nhấn mạnh “Chuyển đổi là cần thiết để minh bạch và chuyên nghiệp, nhưng nếu không chuẩn bị sớm, hộ kinh doanh có thể đối mặt rủi ro pháp lý, chi phí phát sinh và gián đoạn hoạt động”.

Phản ứng của người dân và hộ kinh doanh

Trước yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, nhiều hộ kinh doanh lo ngại chi phí đầu tư thiết bị và phần mềm, ảnh hưởng đến lợi nhuận do phải tính thêm VAT. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, một số quán ăn và cửa hàng tại TP.HCM đã chủ động niêm yết VAT trực tiếp trên hóa đơn.

Tầm nhìn về tương lai quản lý thuế

Xu hướng quản lý thuế hiện đại hướng tới số hóa, minh bạch và tích hợp dữ liệu. Việc bắt buộc dùng hóa đơn điện tử từ 1-6-2025 là giải pháp giúp hộ kinh doanh hội nhập nền kinh tế số. Sự đồng hành của dịch vụ kế toán chuyên nghiệp sẽ tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp trong tương lai.

Thuế Quang Huy hỗ trợ kế toán toàn diện cho hộ kinh doanh

Thuế Quang Huy tiên phong chuyển đổi cùng hộ kinh doanh

Thuế Quang Huy cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói hỗ trợ hộ kinh doanh thích nghi nhanh chóng với yêu cầu mới từ cơ quan thuế. Dưới sự điều hành của ông Lưu Văn Tuấn – chuyên gia Kế - Kiểm với hơn 25 năm kinh nghiệm, công ty đã đồng hành cùng hàng trăm hộ kinh doanh chuyển đổi thành công tại Việt Nam.

Giải pháp kế toán thuế trọn gói cho hộ kinh doanh của Thuế Quang Huy

Giải pháp tại Thuế Quang Huy giúp đơn giản hóa quy trình quản lý tài chính và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Vì sao nên chọn dịch vụ kế toán thuế của Thuế Quang Huy?

Thuế Quang Huy tự hào là công ty dịch vụ kế toán thuế tại TP.HCM cung cấp giải pháp toàn diện với quy trình chuyên nghiệp, hỗ trợ 24/7 và chi phí minh bạch, không phát sinh.

Sự thay đổi trong chính sách thuế hộ kinh doanh đòi hỏi khả năng thích nghi nhanh chóng và chiến lược quản lý tài chính bài bản. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, Thuế Quang Huy cung cấp giải pháp trọn gói, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Bạn đang tìm kiếm một đối tác đáng tin cậy đồng hành phát triển bền vững trong nền kinh tế số, đừng ngần ngại liên hệ Thuế Quang Huy để được tư vấn.