CEO MIMA và sứ mệnh đánh thức những website bị Google ‘lãng quên’ 13/11/2025 11:02

(PLO)- Với Nguyễn Văn Đồng, CEO MIMA – công ty thiết kế website chuyên sâu về SEO và chuyển đổi, những website này không hề “chết” – chúng chỉ đang ngủ quên và chờ được đánh thức.

Những website bị Google “lãng quên”

Trên Internet, mỗi ngày có hàng nghìn website mới được tạo ra. Nhưng thực tế phũ phàng là phần lớn trong số đó gần như vô hình trước khách hàng. Chúng có thể được thiết kế đẹp mắt, màu sắc hài hòa, hiệu ứng mượt mà… nhưng lại chẳng ai ghé thăm, chẳng một đơn hàng, chẳng một cuộc gọi liên hệ.

Đó là những website bị Google “lãng quên”. Chủ doanh nghiệp thì xem đó là khoản đầu tư đã bỏ đi, đành để web “nằm im” như một tấm biển hiệu giữa sa mạc.

Hành trình từ người làm web sang người “hồi sinh” web

Anh Nguyễn Văn Đồng, CEO MIMA – công ty thiết kế website bén duyên với thiết kế website hơn 12 năm trước. Thời điểm đó, anh tin rằng chỉ cần làm một website thật đẹp là doanh nghiệp sẽ có khách. Thế nhưng, chỉ vài năm sau, những cuộc gọi từ khách hàng đã khiến anh nhận ra sự thật: “Website của tôi rất đẹp, nhưng không ai tìm thấy. Không có khách hàng, không có đơn hàng”.

Đó là cú sốc nghề nghiệp nhưng cũng là bước ngoặt quan trọng. Anh nhận ra: vấn đề không nằm ở giao diện, mà ở khả năng xuất hiện trước mắt khách hàng đúng lúc họ tìm kiếm.

Nếu website không nằm trên top Google cho những từ khóa sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng cần, thì nó mãi mãi chỉ là “ngôi nhà đẹp nhưng không ai ghé thăm”.

Giải cứu website “chết chìm” – Từ ý tưởng đến chiến lược

Quyết không để mình và khách hàng tiếp tục rơi vào vòng lặp này, anh Nguyễn Văn Đồng đã tái cấu trúc toàn bộ mô hình kinh doanh của MIMA. Anh đặt ra một mục tiêu duy nhất: biến website thành cỗ máy bán hàng thực thụ.

Từ mục tiêu đó, giải pháp AI Content ra đời – một hệ thống thông minh cho phép chỉ với một cú click có thể tạo ra 1.000 – 2.000 bài viết chuyên sâu cho mỗi website trong vòng 3–6 tháng.

Nội dung không phải “sao chép” hay “đăng cho có”, mà được xây dựng chuẩn SEO, bám sát hành vi tìm kiếm của người dùng trên Google SEO, Ads, AI Overview, Chat GPT, Genmini, bao gồm:

● SEO sản phẩm, dịch vụ cho từng cấp danh mục đến chi tiết nội dung.

● Chia sẻ kiến thức chuyên ngành.

● Nội dung hỗ trợ khách hàng giải quyết vấn đề thực tế về những nỗi đau, lợi ích mang đến khách hàng.

Khi có đủ nội dung chất lượng, Google nhanh chóng index, đẩy hàng trăm từ khóa lên top, từ đó kéo traffic tự nhiên và khách hàng tiềm năng về cho doanh nghiệp.

Khi một cú click thay đổi cuộc chơi

Trước đây, để tạo ra hàng nghìn nội dung chất lượng cho website, doanh nghiệp cần một đội ngũ content, SEO, kỹ thuật làm việc liên tục suốt cả năm – tốn hàng trăm triệu đồng. Giờ đây, với AI Content của MIMA được phát triển code tay thuần PHP tinh gọn, mạnh mẽ, đột phá và bắt kịp xu hướng công nghệ AI và bảo mật an toàn cao, toàn bộ quá trình ấy được rút gọn đáng kể.

Anh Nguyễn Văn Đồng, CEO MIMA ví von: “Chỉ một cú click, website như được tiếp thêm oxy, trở nên sống động, thu hút khách hàng và bắt đầu bán hàng 24/24”.

Hệ sinh thái dịch vụ – Bệ phóng để website bứt tốc

Đồng hiểu rằng, để khi thiet ke website không chỉ “hồi sinh” mà còn “bứt phá”, cần hơn cả nội dung. Vì vậy, MIMA xây dựng hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ toàn diện, bao gồm:

● Backlink báo chí & Backlink entity: Tăng uy tín, củng cố độ tin cậy với Google.

● Traffic user: Giúp lượng truy cập người thật tăng cao để giúp tăng thứ hạng Google nhanh chóng

● Chăm sóc website: Hoàn thiện 1.000-2.000 bài viết đủ nội dung chuẩn seo để google index nội dung, tăng trải nghiệm người dùng tốt trên Google

● Quảng cáo Google Ads, Facebook Ads: Mang lại khách hàng ngay trong khi SEO đang phát huy.

● Google Maps: Giúp doanh nghiệp nổi bật trong tìm kiếm địa phương.

● Cung cấp Hosting SEO: Đồng bộ thương hiệu trên đa nền tảng.

Khi tất cả các yếu tố này kết hợp, website không chỉ đơn thuần xuất hiện trên Google, mà còn thống trị kết quả tìm kiếm, thu hút khách hàng ở mọi điểm chạm.

Biến website thành 1.000 nhân viên bán hàng 24/24

Nhờ chiến lược toàn diện, nhiều website từng “chết chìm” trên Google nay đã hồi sinh ngoạn mục. Chúng không còn là chi phí duy trì, mà trở thành tài sản tạo ra doanh thu hàng ngày.

Khách hàng tìm kiếm từ khóa → Website xuất hiện trên top Google → Người dùng truy cập, đọc thông tin, so sánh, và… liên hệ hoặc mua hàng.

“Tôi không bán website. Tôi trao cho khách hàng một đội ngũ bán hàng thầm lặng, làm việc 24/24, không biết mệt và không cần trả lương”, anh Nguyễn Văn Đồng chia sẻ.

Câu chuyện “Giải cứu website ‘chết chìm’ trên Google – Biến website thành 1000 nhân viên bán hàng 24/24” không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành thực tế nhờ vào công nghệ, chiến lược và tầm nhìn của MIMA – công ty thiết kế website tiên phong đưa AI vào ngành web tại Việt Nam.