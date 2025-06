Chủ tịch TP Huế kiểm tra việc vận hành thử mô hình chính quyền hai cấp 18/06/2025 16:03

Ngày 18-6, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế đã kiểm tra thực tế tại UBND phường An Cựu (sáp nhập từ các phường An Đông, An Tây, An Cựu) và UBND phường Hương An (sáp nhập từ các phường An Hòa, Hương Sơ, Hương An).

Dịch vụ công không gián đoạn

Tại bộ phận một cửa của các phường mới, mọi hoạt động hành chính vẫn diễn ra bình thường. Người dân đến thực hiện các thủ tục như hộ tịch, cư trú, đất đai… đều được cán bộ hướng dẫn tận tình, hồ sơ được tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Ông Nguyễn Văn Phương kiểm tra việc vận hành thử mô hình chính quyền hai cấp tại các phường mới sau sáp nhập.

Công tác tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ tại các đơn vị này đã cơ bản hoàn thiện, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định và thông suốt ngay trong giai đoạn chuyển tiếp.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh việc sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền hai cấp là một chủ trương lớn, nhằm xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

"Chuyển đổi mô hình không chỉ là thay đổi về mặt tổ chức mà còn là thay đổi cách phục vụ. Chính quyền phải gần dân hơn, hiểu dân hơn và lắng nghe người dân nhiều hơn. Đặc biệt, không được để xảy ra gián đoạn trong phục vụ người dân khi thực hiện thủ tục hành chính", ông Phương khẳng định.

Người dân chưa cần đổi giấy tờ tùy thân

Một trong những vấn đề được người dân quan tâm là giá trị pháp lý của các giấy tờ hiện hành.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết việc chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp không làm thay đổi giá trị pháp lý của các loại giấy tờ tùy thân.

Ông Nguyễn Văn Phương kiểm tra các thủ tục hành chính công tại bộ phận một cửa.

Do đó, người dân chưa cần thiết phải đi điều chỉnh ngay các thông tin hành chính trên giấy tờ cá nhân. Việc này nhằm tránh gây áp lực không cần thiết lên hệ thống và đảm bảo sự ổn định trong quá trình chuyển tiếp.

Được biết, sau khi sắp xếp, TP Huế sẽ có 40 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 21 phường và 19 xã.

Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ nâng cao vai trò, quyền hạn của chính quyền cơ sở, giúp bộ máy mạnh hơn, đa năng hơn, từ đó tăng hiệu quả quản trị, chỉ đạo điều hành trực tiếp, nhanh chóng và giảm bớt các thủ tục hành chính chồng chéo.

Chủ tịch UBND TP Huế đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy trình, đảm bảo việc chuyển đổi mô hình chính quyền hai cấp diễn ra đúng tiến độ, hiệu quả, với tinh thần chủ động và hướng đến xây dựng một nền hành chính phục vụ thực sự.