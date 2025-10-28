Chủ tịch TP Huế: Nếu không có vận hành liên hồ đập, đỉnh lũ sẽ cao hơn năm 1999 28/10/2025 14:30

(PLO)- Ngày 28-10, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết địa phương đã huy động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội (cấp thành phố) cùng lực lượng tại chỗ, túc trực sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mưa lũ.

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế, nói đây là trận lũ lịch sử ở địa phương này. Đỉnh lũ trên sông Bồ đã vượt mốc lũ năm 1999, còn mực nước sông Hương chỉ đứng sau mốc lịch sử 1999.

Theo ông Phan Thiên Định, từ chiều 25-10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế đã có đánh giá, sớm cho học sinh nghỉ học, đồng thời chỉ đạo toàn bộ hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở vào cuộc ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn.

UBND TP chủ trương làm tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, minh bạch đến người dân. Nhờ vậy, người dân đã phát huy tinh thần 'bốn tại chỗ', chủ động sơ tán khỏi khu vực thấp trũng, sạt lở, chuẩn bị phương tiện, liên lạc. Tinh thần chủ động của nhân dân rất cao.