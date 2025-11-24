Có nên mua vàng bạc trước khi năm 2026 đến? 24/11/2025 14:08

(PLO)- Vàng bạc có thể là tài sản có giá trị trong một danh mục đầu tư đa dạng khi bước vào năm 2026.

Cả giá vàng và bạc đều đã vượt qua nhiều kỷ lục về giá trong năm 2025. Vàng đang được giao dịch ở mức trên 4.000 USD và bạc đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm 2023.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng việc các ngân hàng trung ương mua vào, lo ngại về lạm phát và đồng USD suy yếu là những lý do khiến vàng bạc có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa khi bước vào năm 2026.

Tuy nhiên, việc mua vàng bạc ở mức giá kỷ lục không phải là một quyết định dễ dàng. Vàng bạc không hoạt động giống như cổ phiếu hay trái phiếu, cũng chịu tác động bởi các động lực tăng trưởng kinh tế nên giá dễ biến động.

Sau khi phỏng vấn nhiều chuyên gia, hãng tin CBS kết luận rằng nhà đầu tư nên đa dạng hóa danh mục bằng vàng bạc ngay bây giờ. Vàng bạc nên đóng một vai trò chiến lược trong danh mục đầu tư trước năm 2026, đặc biệt trong bối cảnh mức nợ toàn cầu tăng cao và áp lực lạm phát tiếp tục duy trì.

Mặc dù triển vọng đầu tư vào vàng bạc có vẻ hấp dẫn, vẫn có những thực tế cần cân nhắc. Vàng bạc có thể bảo vệ sức mua nhưng chúng không tạo ra thu nhập. Ngoài ra, các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên giữ vàng bạc ở mức 5-10% tổng danh mục đầu tư. Tỉ trọng này cung cấp sự bảo vệ có ý nghĩa mà không làm chệch hướng các mục tiêu tài chính lớn hơn.

Thay vì đầu tư một khoản tiền lớn ở mức giá cao hiện tại, nhà đầu tư nên trải đều việc mua vàng bạc theo thời gian để giảm thiểu rủi ro chọn sai thời điểm. Vàng bạc chỉ hoạt động tốt nhất như các khoản nắm giữ dài hạn chứ không phải các giao dịch ngắn hạn.