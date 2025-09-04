Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố cựu giám đốc Công ty Tân Tân 04/09/2025 12:03

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung và đề nghị truy tố đối với bị can Trần Quốc Tân (cựu giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân), Trần Quốc Tuấn (em trai Tân) và Châu Ngọc Phụng (vợ Tân) về các tội trốn thuế và không chấp hành án.

Trước đó, vào chiều 29-7, HĐXX TAND Khu vực 16 - TP.HCM đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ những nội dung uỷ quyền của các bị can cho người khác trong quá trình thi hành bản án.

Tiếp đến là làm rõ kết quả về giám định kế toán - kiểm toán đối với Công ty Tân Tân. Xem xét dấu hiệu của tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Làm rõ việc kiểm tra quyết toán thuế của cơ quan thuế đối với Công ty Cổ phần Tân Tân giai đoạn năm 2008 đến năm 2022 và làm rõ trách nhiệm pháp nhân thương mại Công ty Cổ phần Tân Tân đối với tội trốn thuế.

Các bị cáo trong phiên toà ngày 22-7. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT đã làm việc với những người được các bị can uỷ quyền và xác định phạm vi và nội dung uỷ quyền không có việc những người được uỷ quyền sẽ thay mặt các bị can Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Tân và Châu Ngọc Phụng thi hành bản án số 07/2018 của TAND tỉnh Bình Dương và cũng không có nội dung uỷ quyền để đứng ra triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với tư cách là thành viên hội đồng quản trị.

Về giám định tư pháp về kế toán, kiểm toán của Công ty Cổ phần Tân Tân từ năm 2009 đến 2022, quá trình điều tra, các báo cáo này không đúng theo quy định của pháp luật, làm không đúng theo thời gian từng năm và cũng không được thông qua Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Tân. Do hành vi trên liên quan đến hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của Công ty Cổ phần Tân Tân nên đã tách ra để điều tra xử lý.

Đối với các kết luận giám định thuế, Cơ quan CSĐT đã có văn bản gửi Thuế TP.HCM để giải thích kết luận giám định. Tuy nhiên đến nay chưa nhận được phản hồi nên sẽ tiếp tục phối hợp để bổ sung theo quy định.

Như vậy, sau khi điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố bị can Trần Quốc Tân về hai tội trốn thuế và không chấp hành bản án.

Cụ thể, bị can Trần Quốc Tân đã có hành vi cố ý không thực hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật, mặc dù có đầy đủ điều kiện để thực hiện, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (nay là TP.HCM) cũng đã thực hiện quy trình buộc Trần Quốc Tân và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Tân thi hành bản án nhưng Trần Quốc Tân và các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Tân không thực hiện.

Ngoài ra, Trần Quốc Tân còn có hành vi cho thuê nhà, xưởng và kho thuộc Công ty Cổ phần Tân Tân mang lại doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo thuế từ tháng 7-2015 đến tháng 11-2022, trốn đóng thuế với số tiền là 1,497 tỉ đồng. Đồng thời Công ty Cổ phần Tân Tân bán hàng hóa, nguyên vật liệu và thu phí gia công trong năm 2014 có xuất hóa đơn, có kê khai thuế GTGT nhưng không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp dẫn đến số thuế trốn là 1,529 tỉ đồng, tổng số tiền trốn thuế là 3 tỉ đồng.

Đối với bị can Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng với vai trò là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân Tân có trách nhiệm với Công ty nhưng để cho Trần Quốc Tân đại diện điều hành từ đó dẫn đến vi phạm. Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã thông báo về việc buộc Thi hành án Bản án, Trần Quốc Tuấn, Châu Ngọc Phụng cùng có đủ điều kiện, khả năng thực hiện bản án với vai trò là thành viên Hội đồng quản trị nhưng Tuấn, Phụng cố tình không thực hiện nên đã phạm vào tội không chấp hành án.