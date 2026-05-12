CPV Food Bình Phước đạt chứng nhận chuẩn quốc tế tích hợp 12/05/2026 14:19

(PLO)- CPV Food Bình Phước vừa đạt chứng nhận quốc tế CPF Food Standard và ra mắt chương trình “3 An Toàn”, đánh dấu bước tiến chuẩn hóa chuỗi thực phẩm.

Công ty TNHH CPV Food, thành viên của C.P. Việt Nam, vừa tổ chức lễ đón nhận Chứng nhận Chất lượng quốc tế tích hợp CPF Food Standard PS 7818:2023 và công bố chương trình “3 An Toàn”, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược nâng chuẩn chuỗi giá trị thực phẩm theo mô hình Feed - Farm - Food tại Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện cơ quan quản lý, đối tác quốc tế, khách hàng cùng các cơ quan báo chí. Trong đó có ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai; ông Wirat Wongpornpakdee - Phó Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam; bà Oraparn Mungmisri - Giám đốc Trung tâm Hệ thống Tiêu chuẩn Toàn cầu CPF Thái Lan và đại diện Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI).

Chuẩn hóa chuỗi sản xuất thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế

CPF Food Standard PS 7818:2023 là hệ thống tiêu chuẩn chất lượng tích hợp do CPF xây dựng nhằm chuẩn hóa hoạt động sản xuất thực phẩm từ trang trại đến bếp nhà trên toàn cầu. Tiêu chuẩn được Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) tham gia xây dựng khung tiêu chuẩn, đánh giá và xác nhận độc lập.

Điểm đáng chú ý của hệ thống này là cách tiếp cận quản trị toàn chuỗi, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, ấp trứng, chăn nuôi, giết mổ đến chế biến thực phẩm, thay vì đánh giá riêng lẻ từng nhà máy.

Ông Wirat Wongpornpakdee - Phó Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: C.P. Việt Nam

Tiêu chuẩn cũng tích hợp nhiều yêu cầu quản lý quốc tế như HACCP, ISO 9001, ISO 22000, BRC cùng các tiêu chí liên quan đến an toàn thực phẩm, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.

Theo doanh nghiệp, CPV Food Bình Phước là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam và ngoài Thái Lan, đồng thời là đơn vị thứ hai trong toàn hệ thống CPF đạt chứng nhận này. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn hóa mô hình sản xuất thực phẩm toàn chuỗi tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã tham quan nhà máy thức ăn chăn nuôi và nhà máy chế biến thực phẩm tại Tổ hợp CPV Food Bình Phước để tìm hiểu mô hình tích hợp Feed - Farm – Food.

Tổ hợp CPV Food Bình Phước có tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD, hiện cung ứng sản phẩm thịt gà chế biến cho nhiều thị trường như Nhật Bản, Singapore và Hồng Kông.

Các đại biểu tìm hiểu quy trình quản lý toàn chuỗi tại CPV Food Bình Phước. Ảnh: C.P. Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai đánh giá mô hình chuỗi khép kín của doanh nghiệp phù hợp định hướng phát triển bền vững ngành chăn nuôi và thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn về phúc lợi động vật, an toàn sinh học, an toàn thực phẩm và quy định HALAL của các thị trường nhập khẩu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Wirat Wongpornpakdee - Phó Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam cho biết chứng nhận quốc tế tích hợp là dấu mốc quan trọng trong hành trình nâng chuẩn sản xuất thực phẩm của doanh nghiệp.

“Chúng tôi không ngừng nỗ lực để người tiêu dùng trong nước có thể tiếp cận những sản phẩm an toàn, chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng; đồng thời từng bước nâng cao cơ hội của thực phẩm chế biến tại Việt Nam trên thị trường quốc tế,” ông Wirat Wongpornpakdee chia sẻ.

Bà Watchara Ponrong - Trưởng phòng Kỹ thuật sản phẩm BSI Thái Lan nhận định tiêu chuẩn này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo dựng niềm tin với khách hàng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Công bố chương trình “3 An Toàn”

Cùng với việc đón nhận chứng nhận quốc tế, CPV Food chính thức công bố chương trình “3 An Toàn”, gồm: an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, an toàn trong chuỗi sản xuất và an toàn từ nhà cung cấp đạt chuẩn.

Theo doanh nghiệp, chương trình nhằm cụ thể hóa các tiêu chuẩn quản trị quốc tế thành cam kết dễ nhận diện hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Đồng Nai tìm hiểu các sản phẩm của CPV Food Bình Phước tại khu trưng bày sự kiện. Ảnh: C.P. Việt Nam

Mỗi sản phẩm được kiểm soát xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào, điều kiện sản xuất, quy trình chế biến, bảo quản đến thành phẩm trước khi đưa ra thị trường. Đồng thời, các nhà cung cấp nguyên liệu cũng được đánh giá theo tiêu chí nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính minh bạch và ổn định cho toàn chuỗi sản xuất.

Thông qua việc áp dụng CPF Food Standard PS 7818:2023 và triển khai chương trình “3 An Toàn”, C.P. Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng phát triển chuỗi thực phẩm đồng bộ, minh bạch và bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thực phẩm chế biến Việt Nam trên thị trường quốc tế.