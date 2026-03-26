Đại Nội nhộn nhịp khách dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Huế

Đại Nội nhộn nhịp khách dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Huế

NGUYỄN DO

(PLO)- Thời tiết chiều lòng người cùng việc miễn 100% vé tham quan nhân dịp 26-3 đã tạo nên bầu không khí nhộn nhịp tại Đại Nội Huế.

Ngày 26-3, thời tiết thuận lợi cùng chính sách miễn 100% vé cho người dân Việt Nam tham quan nhân dịp Kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng Huế (26-3-1975 - 26-3-2026) đã tạo nên bầu không khí nhộn nhịp tại Đại Nội Huế từ đầu giờ sáng.

Từ đầu giờ sáng, khu vực trước cổng Ngọ Môn đã ghi nhận lượng lớn người dân và du khách đổ về tham quan nhân Ngày Giải phóng Huế 26-3.
Quần thể Di tích Cố đô Huế áp dụng chính sách miễn 100% giá vé cho toàn bộ công dân Việt Nam, tạo sức hút lớn đối với du khách thập phương.
Thời tiết tạnh ráo, có nắng nhẹ trong sáng nay rất thuận lợi cho các hoạt động di chuyển và trải nghiệm không gian ngoài trời tại đây.
Nhiều người dân từ các tỉnh, thành lân cận đã tranh thủ đưa con em đến tìm hiểu về lịch sử, văn hóa triều Nguyễn.
Du khách hào hứng tham quan và nghe thuyết minh về các công trình kiến trúc độc đáo bên trong Hoàng cung.
Khu vực lầu Ngũ Phụng và sân điện Thái Hòa là những điểm dừng chân thu hút đông đảo người dân dừng lại chụp ảnh kỷ niệm.
Nụ cười rạng rỡ của du khách khi được trải nghiệm trọn vẹn không gian văn hóa lịch sử đặc sắc của vùng đất Cố đô.
Đại nội Huế thu hút rất đông du khách nước ngoài tham quan trong sáng 26-3 dù họ không thuộc đối tượng được miễn vé.
Nhiều học sinh được đi tham quan Đại nội Huế trong dịp Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Huế.
Việc miễn vé không chỉ là hoạt động tri ân nhân dịp 26-3 mà còn góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch Huế đến với du khách trong nước.
NGUYỄN DO
Tin liên quan

Đọc thêm