Đăng tin sai sự thật liên quan hóa đơn tiền điện trên mạng xã hội, bị xử lý ra sao? 06/09/2025 19:46

(PLO)- Những người đăng tin sai sự thật liên quan đến hóa đơn tiền điện trên mạng xã hội thì sẽ bị chế tài ra sao là thắc mắc của nhiều bạn đọc.

Mới đây, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phát đi cảnh báo về hiện tượng lan truyền sai sự thật liên quan đến hóa đơn tiền điện trên mạng xã hội.

EVNNPC dẫn chứng trường hợp ở Thanh Hóa, sau khi làm việc với cơ quan chức năng, người này đã nhận sai sót. Đơn vị này cũng nêu hiện tượng “copy kiến nghị” để câu view.

Từ đây, vấn đề được nhiều người đặt ra là: Người dân có quyền phản ánh sự việc mà mình cho rằng bất hợp lý. Tuy nhiên với những ai lợi dụng việc này đăng tải thông tin sai sự thật thì có bị xử lý hay không?

Cảnh báo của EVNNPC. Ảnh: Fanpage EVNNPC

Trao đổi với PLO, Luật sư Hoàng Anh Sơn, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: Điểm d khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018 quy định cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020 (được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022) thì người có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Ngoài ra người vi phạm còn bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm.

Mức phạt tiền trên áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trường hợp tổ chức có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 15/2020).

"Bên cạnh đó, nếu tính chất, mức độ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thì hành vi đăng tải thông tin sai sự thật có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 331 BLHS về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Khu hình phạt đối với tội này cao nhất lên đến 7 năm tù", LS Sơn cho biết.