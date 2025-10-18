Đắp lá sau khi bị rắn cắn, người đàn ông tử vong 18/10/2025 12:25

(PLO)- Không đến bệnh viện sau khi bị rắn cắn mà chọn điều trị bằng cách đắp lá, người đàn ông 34 tuổi rơi vào tình trạng hoại tử, nhiễm độc nặng.

Ngày 18-10, theo thông tin từ Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, người đàn ông 34 tuổi, bị rắn hổ mang cắn vào cánh tay phải khi đi đánh cá ngoài đồng vào đêm ngày 11-10.

Tuy nhiên, sau đó anh không đến bệnh viện mà tìm thầy lang trong làng để bôi cao, chích rạch máu và đắp lá.

Một ngày sau, vết cắn bắt đầu sưng nề, tím đen, chảy máu và có mủ, bệnh nhân xuất hiện khó thở, nói sảng. Lúc này, gia đình mới đưa anh đến bệnh viện tỉnh.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm mô tế bào cẳng - bàn tay phải do bị rắn cắn, được đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch liều cao rồi chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch.

Không đến bệnh viện sau khi bị rắn cắn mà chọn điều trị bằng cách đắp lá, người đàn ông 34 tuổi rơi vào tình trạng hoại tử nặng, nhiễm độc và tử vong. Ảnh: BVCC

Tại đây, bệnh nhân được tiêm huyết thanh kháng nọc dù đã quá muộn, đồng thời hồi sức tích cực, lọc máu, thở máy, phẫu thuật rạch tháo dịch thối và mô hoại tử.

Song do nhập viện muộn, nọc độc đã gây tổn thương hoại tử lan rộng, nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, biến chứng suy đa tạng, bệnh nhân diễn biến xấu nhanh chóng và tử vong sáng 17-10.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết: "Người bệnh đã bỏ qua giai đoạn giờ vàng điều trị. Nếu đến viện sớm trong vài giờ đầu, tiêm huyết thanh kháng nọc kịp thời thì có thể tránh được hoại tử, nhiễm độc và giữ được tính mạng".

Cũng theo bác sĩ Nguyên, thời tiết mưa bão và ẩm ướt là điều kiện thuận lợi khiến rắn rời nơi trú ẩn để tìm kiếm thức ăn. Môi trường tự nhiên bị thu hẹp cũng khiến nhiều loài rắn như rắn hổ mang, rắn lục, rắn cạp nia… bò vào khu vực dân cư, làm tăng nguy cơ người bị rắn cắn.

Các ca nhập viện tại Trung tâm Chống độc thời gian gần đây cho thấy phần lớn bệnh nhân bị rắn cắn khi ra kiểm tra ruộng, vườn, bờ cây, bụi cỏ hoặc dọn dẹp sau mưa bão trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Thậm chí, có trường hợp rắn độc chui vào nhà cắn người đang ngủ.

"Rắn độc cắn có thể gây đau, sưng nề, hoại tử, nhiễm trùng, để lại sẹo, tàn phế, thậm chí tử vong. Một số loài như rắn hổ mang, rắn hổ chúa, rắn cạp nia, rắn cạp nong gây liệt, suy hô hấp nhanh nếu không được cấp cứu kịp thời; rắn lục có thể gây rối loạn đông máu, chảy máu khó cầm", bác sĩ Nguyên nói thêm.