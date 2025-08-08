Dập tắt đám cháy tàu ngoài khơi TP.HCM, dự kiến đưa 20 thuyền viên về bờ sáng 9-8 08/08/2025 23:09

(PLO)- Lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy tàu ngoài khơi TP.HCM, dự kiến đưa 20 thuyền viên về bờ vào sáng 9-8.

Tối muộn 8-8, theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu hàng hải khu vực III (đóng tại phường Phước Thắng, TP.HCM), lúc 20 giờ cùng ngày, tàu SAR 413 của trung tâm đã tiếp cận tàu Androusa, tiếp nhận 20 thuyền viên của tàu GT Unity sang tàu an toàn, tổ chức sơ cứu y tế ban đầu cho các thuyền viên gặp nạn. Đồng thời tàu chuyển hướng hành trình về bờ.

Dự kiến, rạng sáng 9-8, tàu SAR 413 sẽ đưa 20 thuyền viên bị nạn về cảng trung tâm, bàn giao cho cơ quan chức năng và đại diện chủ tàu. Một thuyền viên bị bỏng nặng sau vụ cháy cũng sẽ được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy để chữa trị.

Theo thông tin ban đầu về vụ cháy tàu ngoài khơi TP.HCM, trưa 8-8, cơ quan chức năng nhận được thông tin từ tàu Androusa (Quốc tịch Liberia) báo nhận được tín hiệu của tàu GT Unity về việc trên tàu xảy ra cháy khi đang ở cách mũi Vũng Tàu khoảng 192 hải lý về phía Nam Đông Nam.

Tàu GT Unity thời điểm sau khi các thuyền viên đã rời tàu. Ảnh: TT3

Nhận được thông tin, trung tâm đã đề nghị tàu Androusa liên lạc với tàu GT Unity để xác minh tình trạng bị nạn. Trung tâm cũng yêu cầu tàu Androusa chuyển hướng hành trình đến hỗ trợ tàu bị nạn, đồng thời đề nghị Đài thông tin duyên hải Hồ Chí Minh phát báo cho các tàu xung quanh biết hỗ trợ.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng và nguy hiểm đến tính mạng các thuyền viên trên tàu GT Unity, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã lập Sở chỉ huy tiền phương tại Trung tâm trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác cứu nạn.

Đơn vị này cũng điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm, cứu nạn SAR 413 đang thường trực tại Vũng Tàu khẩn trương rời cầu đi cứu nạn.

Khoảng 14 giờ chiều, tàu ANDROUSA đã tiếp cận hiện trường và hỗ trợ cứu 20 thuyền viên tàu GT Unity lên tàu mình an toàn, trong số này có một thuyền viên bị bỏng nặng.

Tàu KN 210 của Chi đội Kiểm ngư số 2 tham gia cứu nạn, cứu hộ tàu GT Unity chiều 8-8. Ảnh: Đức Định

Cũng theo thông tin từ Chi đội Kiểm ngư số 2, chiều 8-8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát ngư trường trên vùng biển phía Nam, tàu KN 210 thuộc đơn vị nhận được thông tin khẩn cấp về việc tàu GT Unity bị nạn.

Đến 17 giờ 15 phút, tàu KN 210 tiếp cận khu vực xảy ra cháy, nhanh chóng tổ chức quan sát, đánh giá tình hình và triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng trên tàu đã phun vòi rồng dập lửa, ngăn cháy lan, khống chế đám cháy bước đầu, bảo đảm an toàn cho phương tiện và hỗ trợ các thuyền viên bị nạn.

Hiện, tàu KN 210 tiếp tục làm nhiệm vụ phối hợp ứng trực tại hiện trường, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn hàng hải...