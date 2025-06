Đề xuất giảm 1 nửa thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp 10/06/2025 15:08

Mới đây, Bộ Tư pháp đã tiếp nhận hồ sơ thẩm định dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) 2009.

Theo Bộ Công an, Luật Lý lịch tư pháp đã có hiệu lực hơn 14 năm, đến nay đã bộc lộ những hạn chế khi chưa kịp thời đồng bộ với các luật tố tụng, khả năng khai thác sử dụng dữ liệu về LLTP còn hạn chế.

Trong bối cảnh hiện nay, cần cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, đồng thời cần thiết phải sửa đổi, điều chỉnh vì hoạt động cấp LLTP đã chuyển từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an quản lý.

Thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp chỉ còn 5 ngày

Theo quy định hiện hành tại Điều 48 Luật LLTP 2009, thì thời hạn cấp phiếu LLTP không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp phiếu LLTP là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài hoặc trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

Hiện nay người dân có thể yêu cầu cấp lý lịch tư pháp trực tuyến với thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh. Ảnh: MINH HOÀNG

Nhằm cắt giảm thời gian xử lý, tạo điều kiện cho người dân, dự thảo luật sửa đổi đã quy định thời hạn cấp phiếu LLTP chỉ còn 5 ngày. Trường hợp công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài hoặc trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày. Đối với người chưa đủ 14 tuổi thì thời hạn cấp phiếu LLTP là 3 ngày làm việc.

Về thủ tục, cũng đơn giản hơn rất nhiều khi công dân chỉ cần nộp tờ khai yêu cầu cấp phiếu LLTP và bản sao căn cước/CCCD/hộ chiếu. Trường hợp cha mẹ/người giám hộ yêu cầu cấp LLTP cho người dưới 14 tuổi thì nộp bản sao căn cước/CCCD/hộ chiếu của cha mẹ/người giám hộ.

Trường hợp người dân yêu cầu cấp LLTP trực tuyến thì chỉ cần nộp tờ khai, không cần thêm bất cứ giấy tờ nào khác.

Theo quy định hiện hành trong hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP thì người dân cần cung cấp sổ hộ khẩu, giấy tờ chứng minh về nơi thường trú, tạm trú.

Cơ sở dữ liệu do 1 cơ quan duy nhất quản lý

Theo quy định hiện nay, cơ sở dữ liệu LLTP được xây dựng theo mô hình cơ sở dữ liệu hai cấp được quản lý tại Trung tâm LLTP Quốc gia và Sở Tư pháp. Tuy nhiên quy định này đã được đề xuất sửa đổi thành chỉ có một cơ quan duy nhất quản lý cơ sở dữ liệu này đó là Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an.

Do hoạt động quản lý, cấp LLTP đã được chuyển từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an nên dự thảo lần này đã sửa đổi một số cụm từ như "Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia" thành " Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an" và sửa đổi "Sở Tư pháp" thành "Công an cấp tỉnh" để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý.

Nguồn thông tin LLTP về án tích cũng được bổ sung, mở rộng. Bên cạnh thông tin về án tích được lấy từ các nguồn hiện nay như: Bản án hình sự sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật và bản án hình sự phúc thẩm; quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm về hình sự; quyết định thi hành án hình sự... thì bổ sung thêm 4 nguồn mới là: Quyết định tổng hợp hình phạt; quyết định bác đơn xin xóa án tích; quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; quyết định trả tự do cho bị cáo.

Từ ngày 1-3, Công an TP.HCM chính thức tiếp nhận và cấp phiếu lý lịch tư pháp thay vì Sở Tư pháp TP.HCM trước đây. Người dân có thể làm thủ tục trực tiếp tại trụ sở 258 Trần Hưng Đạo, quận 1 hoặc đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp online qua ứng dụng VNeID nếu đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Khi làm trên ứng dụng VNeID, Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy. Ngoài VNeID, người dân cũng có thể thực hiện thủ tục qua Cổng dịch vụ công TP.HCM mà không cần đến trụ sở. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp online giúp tiết kiệm thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính.