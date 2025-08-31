Diễn tiến mới vụ xin kháng nghị vì 'có khả năng tranh chấp nhầm đất' 31/08/2025 09:00

(PLO)- VKSND tỉnh đã có văn bản đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm vì cho rằng vợ chồng ông Trương Cả là người thứ ba ngay tình được bảo vệ không phụ thuộc vào hợp đồng tặng cho trước đó...

Liên quan đến vụ việc "Xin kháng nghị giám đốc thẩm vì 'có khả năng tranh chấp nhầm đất" mà PLO từng thông tin, vừa qua, vợ chồng ông Trương Cả đã nhận được thông báo của VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trả lời đơn của vợ chồng ông.

Vợ chồng ông Trương Cả là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông D với bị đơn là bà N.

Ông Trương Cả đề nghị giám đốc thẩm vụ án của ông. Ảnh: YC

Tờ giấy viết tay và hợp đồng công chứng

Theo hồ sơ, năm 2017, bà N tặng cho con trai là ông S thửa đất ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu rộng hơn 3.200 m².

Ngày 14-3-2019, ông S chuyển nhượng thửa đất này cho vợ chồng ông Trương Cả với giá 870 triệu đồng; hợp đồng chuyển nhượng được công chứng.

Ngày 2-5-2019, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều chỉnh biến động trong giấy chứng nhận sang tên vợ chồng ông Cả.

Sau khi nhận bàn giao đất, vợ chồng ông Cả trực tiếp sử dụng cho đến tháng 6-2019 thì ông D khởi kiện bà N tranh chấp thửa đất nêu trên.

Ông D cho rằng đã mua của bà N từ năm 2001 với giá hơn 12 triệu đồng bằng giấy viết tay. Vợ chồng ông Cả được toà triệu tập tham gia tố tụng trong vụ án với tư cách người liên quan.

Xử sơ thẩm tháng 7-2022, TAND huyện Xuyên Mộc công nhận hợp đồng chuyển nhượng giữa vợ chồng ông D và bà N; tuyên bố hợp đồng tặng cho giữa bà N và ông S vô hiệu; tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng đất giữa vợ chồng ông Cả với ông S vô hiệu...

Không đồng ý, vợ chồng ông Cả kháng cáo. Xử phúc thẩm tháng 7-2023, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bác kháng cáo của vợ chồng ông Cả...

Đã có thông báo đề nghị cấp trên kháng nghị giám đốc thẩm

Theo thông báo của VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cơ quan này cho biết có nhận được đơn của vợ chồng ông Cả đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm hai bản án của hai cấp tòa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Sau khi xem xét đơn và qua công tác kiểm sát giải quyết vụ án tại cấp phúc thẩm, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã có thông báo ngày 20-6-2025 đề nghị VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm Bản án phúc thẩm số 104/2023/DS-PT ngày 13-7-2023 của TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tại thông báo ngày 20-6-2025, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói về giá trị pháp lý "Giấy Bán Đất Thổ cư Tại ông Tô" giữa vợ chồng ông D và bà N để ngày 15-5-2001. Cụ thể, về hình thức thì không được chứng thực theo quy định tại Điều 691 BLDS 1995. Về nội dung thì không ghi rõ số tờ, số thửa và có nhiều nội dung có dấu hiệu sửa chữa, về tứ cận đất cũng chưa đủ căn cứ để xác định diện tích đất chuyển nhượng là diện tích đất tranh chấp. Cụ thể, đất tranh chấp hình chữ "L", đất chuyển nhượng để cấp trong giấy bán đất thổ cư là hình chữ nhật. Tiền chuyển nhượng đất thì con bà N nhận.

Như vậy, giấy bán đất này không có đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng chuyển nhượng đất quy định tại Điều 708 BLDS 1995. Căn cứ Điều 131, 136, 137, 138 BLDS 1995 thì hợp đồng chuyển nhượng đất được lập dưới hình thức viết tay giữa bên chuyển nhượng là bà N và bên nhận chuyển nhượng là ông D vô hiệu.

Về giá trị pháp lý hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà N với ông S, tại thời điểm tặng cho, không có chứng cứ thể hiện bà N không còn minh mẫn hay bị ép buộc. Hợp đồng tặng cho được công chứng theo Điều 167 Luật Đất đai năm 2013. Ông S được cấp giấy. Căn cứ Điều 117, Điều 459 BLDS 2015 thì việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà N và ông S có hiệu lực pháp luật.

Còn hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông S với vợ chồng ông Trương Cả được công chứng và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã chỉnh lý tên người sử dụng sang vợ chồng ông Trương Cả. Sau đó, UBND xã mới tiến hành hòa giải theo đơn tranh chấp của ông D.

Người thứ ba ngay tình?

Cũng theo thông báo, diện tích đất chuyển nhượng là đất trống, chỉ có cọc bê tông làm ranh mốc. Ông D cũng không nhớ viết cụm từ "đất tranh chấp" trên trụ cổng vào thời điểm nào. Vợ chồng ông Trương Cả thì cho rằng trước khi nhận chuyển nhượng không có bất kỳ sự tranh chấp nào; trên đất có cây tràm nên yêu cầu ông S chặt tràm để giao đất. Thực tế thì sau đó tràm trên đất đã được chặt trước khi các bên ký kết hợp đồng. Như vậy, không có căn cứ để xác định vợ chồng ông Trương Cả biết hoặc buộc phải biết đất mình nhận chuyển nhượng đang tranh chấp.

Căn cứ khoản 2 Điều 133 BLDS 2015, vợ chồng ông Trương Cả là người thứ ba ngay tình được bảo vệ không phụ thuộc vào hợp đồng tặng cho giữa bà N với ông S có giá trị pháp lý hay không.

Như vậy hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bà N với ông S có hiệu lực pháp luật; việc chuyển nhượng đất giữa ông S với vợ chồng ông Trương Cả tuân thủ đúng quy định của pháp luật; việc chuyển nhượng đất đã hoàn thành, các bên không tranh chấp.

Vì vậy, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng Bản án số 104/2023/DS-PT ngày 13-7-2023 của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên công nhận giấy bán đất giữa bà N và ông D có hiệu lực; tuyên bố hợp đồng tặng cho giữa bà N và ông S và hợp đồng chuyển nhượng giữa ông S và với vợ chồng ông Trương Cả vô hiệu là không đúng với các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba ngay tình được pháp luật bảo vệ theo Điều 133 BLDS 2015.

Do đó, Viện trưởng VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao xem xét, quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối Bản án dân sự số 104/2023/DS-PT của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hướng sửa bản án phúc thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông D, chấp nhận yêu cầu độc lập của vợ chồng ông Trương Cả.