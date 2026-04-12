Dự án bãi tắm hơn 258 tỉ đồng ở Quảng Trị 'trùm mền' 12/04/2026 13:24

(PLO)- Dù đã hoàn thành và bàn giao từ lâu, dự án bãi tắm Gio Hải vẫn chưa thể hoạt động, đứng trước nguy cơ lỡ hẹn mùa du lịch biển.

Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị từng được kỳ vọng sẽ tạo "cú hích" cho ngành công nghiệp không khói của địa phương.

Dự án với quy mô Cảng du lịch Cửa Việt và các bãi tắm Cửa Việt, Trung Giang, Gio Hải với các hạng mục như nhà điều hành, hàng quán, hệ thống điện, nước…

Tuy nhiên, sau gần 2 năm hoàn thành, chỉ Cảng du lịch Cửa Việt đi vào hoạt động, còn các hạng mục lại rơi vào cảnh phơi sương, xuống cấp, hư hỏng.

Nhiều hạng mục xuống cấp, mất cắp

Theo ghi nhận, bãi tắm cộng đồng Gio Hải nằm sát các hàng quán kinh doanh của những hộ gia đình đã làm du lịch từ nhiều năm qua. Trái ngược với cảnh tấp nập tại các khu vực kinh doanh cũ, bãi tắm mới dù được đầu tư bài bản đang nằm phơi sương do chưa đi vào hoạt động.

Dự án bãi tắm cộng đồng Gio Hải (xã Cửa Việt) được đầu tư các hạng mục như nhà điều hành, nhà hàng...

Clip: Dự án bãi tắm hơn 258 tỉ đồng ở Quảng Trị nằm phơi sương, xuống cấp

Một số hạng mục tại đây đã có dấu hiệu rêu phong, xuống cấp do thiếu sự quản lý và chăm sóc. Nhiều cây xanh trồng mới đã chết khô, nằm trơ trọi gây mất mỹ quan ở khu du lịch biển.

Ông Nguyễn Văn B (47 tuổi, ngụ ở thôn 6, xã Cửa Việt) chia sẻ bà con từng khấp khởi mong chờ dự án đi vào hoạt động để thu hút du khách, tạo thêm việc làm, thúc đẩy buôn bán và làm đẹp cảnh quan địa phương.

Cây xanh chết chưa được thay thế. Nhiều thiết bị bị mất cắp, hư hỏng tại dự án bãi tắm cộng đồng Gio Hải.

"Thế nhưng sau khi hoàn thành, dự án lại nằm phơi sương phơi nắng. Một số người từ nơi khác đến tự sử dụng các ki ốt để ngồi ăn nhậu. Trong khi người dân địa phương thì tận dụng làm nơi chứa ngư lưới cụ," ông B nói.

Cùng cảnh ngộ, tại dự án bãi tắm du lịch cộng đồng Trung Giang và bãi tắm Cửa Việt cũng rơi vào cảnh "trùm mền". Trong khi nhiều hạng mục của dự án đã bị hư hỏng, mất cắp.

Nguy cơ lỡ hẹn mùa du lịch biển

Đối với Cảng du lịch Cửa Việt, công trình được hoàn thành và bàn giao cho Đặc khu Cồn Cỏ, địa phương này đã khai thác từ ngày 25-3-2025.

Trong khi đó, đối với các bãi tắm Trung Giang, bãi tắm cộng đồng Gio Hải và bãi tắm Cửa Việt được nghiệm thu hoàn thành từ cuối năm 2024.

Nhiều hạng mục tại bãi tắm cộng đồng Trung Giang (xã Bến Hải) bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa bão và xuống cấp do thời gian dài chưa đưa vào khai thác.

Theo tiến trình, sau khi dự án hoàn thành, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức bàn giao công trình cho UBND huyện Gio Linh cũ quản lý từ tháng 3-2025.

Bước sang giai đoạn vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp, vào tháng 8 và tháng 9-2025, dự án tiếp tục được bàn giao về cho UBND xã Cửa Việt và UBND xã Bến Hải vào tháng 10-2025.

Cây cỏ mọc um tùm tại dự án bãi tắm cộng đồng Gio Hải. Ảnh: NGUYỄN DO

Ông Trương Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị đã nhiều lần để nỗ lực khắc phục các hạng mục hư hỏng. Việc công trình chưa được đưa vào hoạt động và thiếu người trông coi đã tạo sơ hở cho nạn trộm cắp diễn ra.

"Dù Ban QLDA đã nhiều lần tiến hành khắc phục, tình trạng mất cắp và hư hỏng vẫn tiếp tục xảy ra. Hiện tại, Ban đang chờ địa phương hoàn tất công tác đấu giá để có phương án hỗ trợ thêm cho các tiểu thương phục hồi tài sản. Riêng với hệ thống cây xanh, chúng tôi sẽ yêu cầu nhà thầu thay thế những cây bị chết theo đúng cam kết bảo hành 3 năm," ông Hiếu cho biết.

Sự chậm trễ này đi ngược lại kỳ vọng của người dân về một bãi tắm quy mô, hiện đại. Người dân kỳ vọng bãi tắm sớm đưa vào hoạt động, kịp mùa du lịch biển (cao điểm từ tháng 4 đến tháng 7).

Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các xã Cửa Việt, Bến Hải thực hiện đề án, tờ trình trình UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét. Tuy nhiên, hiện chỉ mới có UBND xã Bến Hải thực hiện đề án và tờ trình gửi cơ quan chức năng, còn UBND xã Cửa Việt vẫn đang trong giai đoạn thực hiện đề án.

Người dân kỳ vọng dự án sớm đưa vào khai thác. Ảnh: NGUYỄN DO

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Cửa Việt thừa nhận địa phương đã tiếp nhận quản lý 2 bãi tắm nói trên. Hiện nay đang tiến hành thẩm định giá và xây dựng phương án gửi cơ quan chức năng xem xét.

Hiện tại, người đứng đầu chính quyền xã Cửa Việt vẫn chưa thể "chốt" được mốc thời gian cụ thể đưa bãi tắm vào hoạt động. Bãi tắm này đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với mùa du lịch biển năm nay.