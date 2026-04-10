TP.HCM sắp tổ chức Hội chợ Du lịch Quốc tế 'Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu' 10/04/2026 14:57

(PLO)- Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) tạo ra khoảng 20.050 cuộc hẹn giao thương B2B giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế.

Ngày 10-4, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2026 (VITM 2026) tại Hà Nội, Sở Du lịch TP.HCM tổ chức hội thảo thông tin về Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026).

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 27 đến 29-8 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Hội chợ đã phát triển vượt bậc về tầm vóc

Với chủ đề Kết nối sống động - Điểm đến toàn cầu, ITE HCMC 2026 đánh dấu cột mốc 20 năm tổ chức. Sự kiện khẳng định vai trò là nền tảng xúc tiến du lịch quốc tế hàng đầu của TP.HCM và Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, ITE HCMC 2026 dự kiến quy tụ hơn 520 đơn vị triển lãm, 34 địa phương trong nước cùng 260 người mua quốc tế cao cấp đến từ hơn 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 10% so với năm 2025.

Hội chợ có thể đón trên 30.000 lượt khách tham quan, tăng 15% so với năm trước. Đồng thời, tạo ra khoảng 20.050 cuộc hẹn giao thương B2B (Business to Business) giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Lê Trương Hiền Hòa giới thiệu điểm đến và các hợp tác giao thương tại ITE HCMC 2026. Ảnh: TT

Bên cạnh đó, khoảng 60 cơ quan báo chí, truyền thông quốc tế, KOL và travel blogger nổi tiếng sẽ tham dự, góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM và du lịch Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết ITE HCMC 2026 không còn đơn thuần là một hội chợ thương mại.

Sự kiện đang chuyển mạnh sang mô hình chuyên nghiệp hơn, kết hợp giữa triển lãm, hội nghị chuyên đề, chương trình người mua quốc tế và truyền thông.

“ITE HCMC năm nay đánh dấu cột mốc 20 năm tổ chức với sự thay đổi chiến lược từ mô hình hội chợ truyền thống sang hình thức chuyên nghiệp hơn, gắn chặt giữa các hội nghị chuyên đề, chương trình người mua và báo chí quốc tế” - ông Hòa nói.

Theo ông Hòa, điểm mới của kỳ hội chợ năm nay là sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ, các nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đồng thời, hội chợ giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng, đa dạng từ các địa phương sau sáp nhập.

Khách quốc tế hào hứng trải nghiệm hành trình khám phá sông Sài Gòn bằng cano. Ảnh: TT

3 hội nghị quốc tế quan trọng

Sở Du lịch TP.HCM cho biết hiện cơ cấu thị trường khách quốc tế của Việt Nam gồm khoảng 55% từ Đông Bắc Á, 20% từ Đông Nam Á và 6% từ Úc, Ấn Độ. Riêng tại TP.HCM, cơ cấu thị trường đa dạng hơn, với 44% khách đến từ Đông Bắc Á, 15% từ Đông Nam Á, 14% từ Bắc Mỹ, 7% từ châu Đại Dương và 6% từ Nam Á.

TP.HCM xác định chiến lược đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào các nguồn khách truyền thống. Thành phố tiếp tục duy trì các thị trường trọng điểm như Đông Bắc Á, Bắc Mỹ, đồng thời mở rộng xúc tiến sang Tây Âu, châu Úc và Ấn Độ.

Trên cơ sở đó, ITE HCMC 2026 được kỳ vọng là “đòn bẩy” thúc đẩy chiến lược phủ sóng thị trường inbound của Việt Nam thông qua các hoạt động kết nối giao thương và truyền thông chuyên sâu.

Không chỉ dừng ở triển lãm, ITE HCMC 2026 còn được thiết kế với chuỗi sự kiện chuyên môn có tầm ảnh hưởng lớn. Nổi bật là Diễn đàn Du lịch cấp cao thảo luận về quản lý điểm đến thông minh, phát triển hạ tầng xanh và mô hình kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh đó là các hội nghị quốc tế quan trọng, gồm Hội nghị Quan chức cấp cao (SOM) và Hội nghị Bộ trưởng Du lịch các nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 8; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong (ACMECS) lần thứ 7; Hội nghị Bộ trưởng Du lịch Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất.

Theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc tổ chức đồng thời ba hội nghị cấp bộ trưởng cho thấy hội chợ đang từng bước hướng tới tầm vóc khu vực.

Trailer ITE HCMC 2026. Nguồn: Sở Du lịch TP.HCM.

Đặc biệt, Ngày hội dành cho công chúng (Travel Fun Fair Day) sẽ diễn ra với hàng ngàn tour, dịch vụ ưu đãi nhằm kích cầu du lịch.