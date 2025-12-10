Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành vẫn còn vướng mặt bằng 10/12/2025 14:14

(PLO)- Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành vẫn vướng mặt bằng, nguy cơ khan hiếm vật liệu, đe dọa đến tiến độ dự án và khả năng kết nối sân bay Long Thành.

Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tiến độ triển khai dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Theo VEC, về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), diện tích đất bị ảnh hưởng 11,99ha (TP.HCM 7,85ha, tỉnh Đồng Nai 4,14ha). Các địa phương đang triển khai thông báo thu hồi đất và tiến hành kiểm đếm cho các hộ bị ảnh hưởng; chưa triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đang trong giai đoạn lập hồ sơ, chưa giải ngân kinh phí. Vướng mặt bằng chủ yếu tại TP.HCM.

Công tác GPMB chậm và có nguy cơ không bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. VEC và các nhà thầu đang phối hợp cùng chính quyền địa phương và đã vận động được một số hộ dân đồng thuận giao trước mặt bằng để thi công.

Với tiến độ hiện nay, dự án sẽ hoàn thành việc mở rộng các phần tuyến, cầu cạn, nút giao trong năm 2026 để đáp ứng khả năng kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.

Tuy nhiên, công tác GPMB của các địa phương là còn chậm và có nguy cơ không bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, các địa phương mới bắt đầu tiếp xúc người dân để triển khai thông báo thu hồi đất.

Ngoài ra, trong thời gian sắp tới, khu vực Miền Đông Nam Bộ và các tỉnh phía Tây sẽ đồng loạt triển khai các dự án giao thông trọng điểm, dự báo nguồn vật liệu (cát, đất đắp, nguồn vật liệu đá các loại) sẽ rất khan hiếm, do trữ lượng và công suất khai thác khoáng sản bị hạn chế.

Cầu Long Thành sẽ được xây thêm cầu mới 5 làn xe.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành là dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, triển khai thực hiện theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp, cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn để đáp ứng tiến độ kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chính vì vậy, VEC kính đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến đối với lãnh đạo UBND TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo các đơn vị tại địa phương trực thuộc đẩy nhanh công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho VEC và các nhà thầu trong năm 2025 để triển khai thi công dự án theo đúng tiến độ yêu cầu.

Kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, UBND TP.HCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét hỗ trợ các thủ tục để ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành có tổng mức đầu tư là 14.945 tỉ đồng. Chiều dài dự án khoảng 21,92 km, từ nút giao Vành đai 2 (thuộc phường Long Trường) đến nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Theo đó, từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 được đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe. Nút giao Vành đai 3 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, không bao gồm cầu Long Thành được đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 10 làn xe. Cầu Long Thành được xây dựng cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh theo chiều từ TP.HCM đi Long Thành.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 - 2027. Dự án được thực hiện theo công trình xây dựng khẩn cấp, khởi công ngày 19-8, và dự kiến hoàn thành mở rộng các phần tuyến, cầu cạn, nút giao, hợp long cầu Long Thành trong năm 2026 để đáp ứng khả năng kết nối với Cảng Hàng không quốc tế Long Thành.