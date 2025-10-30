Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, công trình xây dựng khẩn cấp nguy cơ trễ tiến độ 30/10/2025 15:39

(PLO)- Công tác giải phóng mặt bằng cho dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành của các địa phương là rất chậm và có nguy cơ vỡ tiến độ.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) đã có báo cáo về tình hình thực hiện dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành có tổng chiều dài khoảng 21,92 km, điểm đầu tại nút giao Vành đai 2 thuộc phường Long Trường, TP.HCM, điểm cuối tại nút giao đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tổng mức đầu tư dự án là 14.945 tỉ đồng, được thực hiện theo công trình xây dựng khẩn cấp. Dự án khởi công ngày 19-8, cơ bản hoàn thành vào tháng 12-2026, riêng cầu Long Thành hợp long cầu chính tháng 12-2026 và hoàn thành các hạng mục còn lại tháng 3-2027.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã bàn giao cọc mốc GPMB dự án. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các Trung tâm phát triển quỹ đất Long Thành và Nhơn Trạch tiến hành triển khai công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư dự án.

Đoạn qua địa bàn TP.HCM, VEC đã bàn giao cọc mốc GPMB dự án. Theo đề nghị của UBND TP.HCM, SEPMU đã ký hợp đồng với Ban bồi thường GPMB TP Thủ Đức để triển khai thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư. Các bên đang tiếp tục phối hợp để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Công tác GPMB cho dự án đang rất chậm.

Hiện công tác GPMB mới dừng ở bước bàn giao cọc mốc, chưa triển khai bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; di dời hạ tầng đang trong giai đoạn lập hồ sơ, chưa giải ngân kinh phí.

Về vấn đề vật liệu xây dựng, hiện tại, nguồn vật liệu đang gặp nhiều khó khăn. VEC đã làm việc, và tỉnh Đồng Nai đã cam kết tạo mọi điều kiện để nguồn vật liệu địa đáp ứng nhu cầu và tiến độ của dự án.

Thời gian qua, các nhà thầu đã huy động và tổ chức thi công trên công trường, tuy nhiên tiến độ các gói thầu vẫn chậm so với kế hoạch. Cụ thể, gói thầu XL01 đạt 52,04%, gói thầu XL02 đạt 37,5%.

Theo báo cáo đến nay, công tác GPMB cho dự án của các địa phương là rất chậm và có nguy cơ không bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Về vật liệu xây dựng, trong khu vực đang đồng loạt triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm, dự báo sẽ có nhiều khó khăn về nguồn cung vật liệu (cát, đất đắp, nguồn vật liệu đá các loại) do trữ lượng và công suất khai thác bị hạn chế.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM – Long Thành là dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải, triển khai thực hiện theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp, cần phải hoàn thành trong thời gian ngắn để đáp ứng tiến độ kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng kiến nghị lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị tại địa phương trực thuộc đẩy nhanh công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho VEC và các Nhà thầu trong năm 2025 để triển khai thi công dự án theo đúng tiến độ yêu cầu.

Về vật liệu xây dựng, đề nghị 2 địa phương, Bộ NN&MT xem xét hỗ trợ các thủ tục để ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Về triển khai thi công, đề nghị VEC chỉ đạo các nhà thầu và các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ tiến độ các gói thầu, tăng cường máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công để bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.