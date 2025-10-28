Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành bị vướng mặt bằng 28/10/2025 15:51

(PLO)- Sau 2 tháng khởi công, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành vẫn vướng mặt bằng, khiến công tác thi công gặp khó.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành dài khoảng 22 km, đi qua địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, có tổng mức đầu tư hơn 15.000 tỉ đồng. Dự án được chia thành hai gói thầu XL1 và XL2, do Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Sau hơn hai tháng kể từ ngày khởi công, dự án hiện đang gặp khó về công tác giải phóng mặt bằng, nguy cơ đe dọa đến tiến độ.

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía Nam (SEPMU, thuộc VEC), cầu Long Thành được coi là hạng mục “đường gantt”, tức yếu tố quyết định tiến độ chung của toàn dự án nên việc thi công tại đây được ưu tiên hàng đầu. Các nhà thầu đang huy động tối đa lực lượng, máy móc và thiết bị tại khu vực cầu Long Thành, nhằm thực hiện mở rộng cầu hiện hữu từ 4 làn xe lên 8 làn.

Để dựng 5 trụ cầu dưới lòng sông Đồng Nai, các nhà thầu đã huy động đồng loạt 5 cụm thiết bị lớn, gồm sà lan, cần cẩu và máy khoan, thể hiện áp lực tiến độ cao và chi phí vận hành lớn. Tại công trường phía bờ Đồng Nai cho thấy không khí thi công nhộn nhịp, với khả năng triển khai song song nhiều hạng mục nhờ có quỹ đất trống từ giai đoạn 1.

Cầu Long Thành thi công nhộn nhịp.

Phía TP.HCM, công trường gặp khó khăn do diện tích mặt bằng hạn chế. Dù nhà thầu đã tập kết máy móc, vật liệu và lực lượng, tiến độ thi công vẫn diễn ra cầm chừng. Theo đại diện nhà thầu gói XL1, đơn vị hiện mới chỉ tiếp cận được các khu đất đã giải phóng từ giai đoạn 1 với chiều rộng 5-6 m, trong khi để thi công đồng bộ theo ranh giải phóng mặt bằng giai đoạn 2, hành lang cần mở rộng từ 17-20 m.

Tiến độ thi công hiện tại của gói XL1 đạt khoảng 80% kế hoạch, trong khi gói XL2 đạt gần 40%. Tại công trường, hầu hết hoạt động tập trung quanh cầu Long Thành. Nhiều vị trí đã được rào tôn, máy móc tập kết sẵn, nhưng việc thi công vẫn rời rạc, chậm trễ do hạn chế về mặt bằng.

Gói XL1 huy động khoảng 650 nhân sự và 120 máy móc thiết bị, nhưng chưa được bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch để thi công. Kết quả là dù máy móc đã được huy động gần hai tháng, việc thi công vẫn chưa thể triển khai đồng bộ.

Dự án gặp khó vì vướng mặt bằng.

Gói XL2, trên địa phận xã Long Thành đã huy động hơn 230 nhân sự và gần 100 máy móc thiết bị để phát quang, làm đường công vụ, khoan cọc thử CDM và khoan cọc nhồi. Tuy nhiên, việc thi công vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu mặt bằng và chưa có bản vẽ thi công các hạng mục như di dời đường điện, dầm bản, hay bản vẽ hoàn công hệ thống cáp quang, đường điện....

Máy móc thi công dự án.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành dài 21,92 km, do VEC làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 14.945 tỉ đồng. Điểm đầu tuyến tại nút giao Vành đai 2 (phường Long Trường, TP.HCM) và điểm cuối tại nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (xã Long Thành, Đồng Nai).

Về quy mô đầu tư, đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến Vành đai 3 được mở rộng từ 4 lên 8 làn xe; đoạn từ Vành đai 3 đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (không bao gồm cầu Long Thành) mở rộng từ 4 lên 10 làn xe. Riêng cầu Long Thành, chủ đầu tư sẽ xây cầu mới song song với cầu hiện hữu, nâng tổng bề rộng từ 4 lên 8 làn xe.

Dự án thuộc diện công trình xây dựng khẩn cấp, khởi công ngày 19-8-2025, với mục tiêu cơ bản hoàn thành vào tháng 12-2026. Riêng cầu Long Thành đặt mục tiêu hợp long cầu chính vào tháng 12-2026 và hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại vào tháng 3-2027.

Đầu tháng 10, VEC đã báo cáo và kiến nghị Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP.HCM và UBND tỉnh Đồng Nai tạo mọi điều kiện, hỗ trợ triển khai ngay công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành.