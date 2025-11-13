Gỡ vướng dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành, đảm bảo kết nối sân bay 13/11/2025 11:05

(PLO)- Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành thi công chậm, Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) về việc triển khai thực hiện dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Dự án do VEC làm chủ đầu tư là tuyến giao thông huyết mạch, cùng với các tuyến đường khác trong khu vực tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) với TP.HCM và các tỉnh lân cận, đảm bảo khai thác hiệu quả khi sân bay đi vào hoạt động.

Dự án được triển khai theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp nhằm mục tiêu hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Cụ thể, dự án khởi công ngày 19-8, thời gian thực hiện từ 2025-2027, cơ bản hoàn thành vào tháng 12-2026 (riêng cầu Long Thành hợp long cầu chính tháng 12-2026 và hoàn thành toàn bộ hạng mục vào tháng 3-2027).

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đang thi công chậm.

Để triển khai dự án đảm bảo yêu cầu về chất lượng, đáp ứng tiến độ hoàn thành đúng kế hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng yêu cầu VEC và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung quan trọng.

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và di dời hạ tầng kỹ thuật, tuy khối lượng diện tích đất bị ảnh hưởng không lớn (tổng cộng khoảng 11,99 ha, bao gồm TP.HCM 7,85 ha và tỉnh Đồng Nai 4,14 ha) nhưng do cần thời gian để hoàn thiện thủ tục pháp lý nên tiến độ thực hiện đến nay còn chậm.

Bộ đề nghị VEC tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan của TP.HCM và tỉnh Đồng Nai; các địa phương có dự án đi qua quan tâm hỗ trợ VEC để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện công tác GPMB và sớm bàn giao mặt bằng sạch trong năm 2025, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Bộ Xây dựng nhận định, do dự án được triển khai theo hình thức công trình xây dựng khẩn cấp, vừa thiết kế vừa thi công trong khi khối lượng công việc lớn, kỹ thuật phức tạp, thời gian thực hiện ngắn nên các bên liên quan cần nỗ lực cao nhất để đáp ứng tiến độ, chất lượng.

Về việc đầu tư hoàn thiện nút giao với Đường tỉnh 319, VEC được giao phối hợp với địa phương để thống nhất phương án và triển khai thi công vào thời điểm phù hợp; đảm bảo tính đồng bộ, phát huy hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, tiếp tục duy trì tiến độ thi công, bám sát kế hoạch đã đề ra. Tăng cường thêm máy móc, thiết bị thi công, các mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đường găng của dự án, nhất là cầu Long Thành... đặc biệt công tác đảm bảo an toàn giao thông trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác.

Về nguồn vật liệu (cát, đất đắp và đá xây dựng), VEC chỉ đạo các nhà thầu xây dựng kế hoạch huy động vật liệu theo tiến độ thi công; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai, TP.HCM và các tỉnh, thành có nguồn cung vật liệu để đăng ký nhu cầu nhằm bảo đảm nguồn cung đáp ứng đủ cho dự án.