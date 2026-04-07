Đường Lã Xuân Oai đang được mở rộng lên 30 m

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai tại khu Đông TP.HCM hiện nay đang được TP.HCM mở rộng.
Dự án này gồm 2 đoạn, có tổng mức đầu tư hơn 1.550 tỉ đồng. Đoạn 1 từ đường Lê Văn Việt đến đường Võ Chí Công khoảng 574 tỉ đồng, đoạn 2 từ đường Lò Lu đến Nguyễn Duy Trinh khoảng 685 tỉ đồng.
Trong đó, đoạn từ đường Lò Lu đến đường Nguyễn Duy Trinh có bề rộng khoảng 7m, thường xuyên ùn ứ, thoát nước chậm. Đây là dự án được người dân phường Long Trường và Long Phước mong ngóng nhiều năm nay. Đến cuối năm 2025, dự án mới được khởi công, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức làm chủ đầu tư.
Đường Lã Xuân Oai được nâng cấp, mở rộng lên 30m, gồm 6 làn xe, đầu tư mới hệ thống vỉa hè đồng bộ. Việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường này để đồng bộ với đường Lò Lu nhằm cải thiện hạ tầng giao thông khu vực.
"Dự án đang tích cực triển khai, bám sát tiến độ đề ra. Trong đó, nhà thầu và chủ đầu tư sẽ nỗ lực hoàn thành dự án trong năm 2027" - đại diện chủ đầu tư thông tin.
Trước đây, dự án mở rộng đường Lã Xuân Oai do Ban Quản lý Dự án khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư. Dự án chỉ đạt 20% khối lượng sau 6 năm kể từ khi phê duyệt năm 2018.
Do dự án tạm ngưng thi công cho đến nay nên kéo theo làm tăng tổng mức đầu tư cho chi phí GPMB tăng. Cụ thể, đoạn 1 (Lê Văn Việt - Võ Chí Công) đã tăng chi phí GPMB từ gần 300 tỉ đồng lên hơn 574 tỉ đồng.
Đoạn 2 (đường Lò Lu - Nguyễn Duy Trinh) chi phí GPMB tăng từ 502 tỉ đồng lên 685 tỉ đồng.