Đường Lã Xuân Oai đang được mở rộng lên 30 m 07/04/2026 15:17

(PLO)- Đường Lã Xuân Oai sẽ được mở rộng từ 7m lên 30m với 6 làn xe, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lã Xuân Oai tại khu Đông TP.HCM hiện nay đang được TP.HCM mở rộng.

Dự án này gồm 2 đoạn, có tổng mức đầu tư hơn 1.550 tỉ đồng. Đoạn 1 từ đường Lê Văn Việt đến đường Võ Chí Công khoảng 574 tỉ đồng, đoạn 2 từ đường Lò Lu đến Nguyễn Duy Trinh khoảng 685 tỉ đồng.

Trong đó, đoạn từ đường Lò Lu đến đường Nguyễn Duy Trinh có bề rộng khoảng 7m, thường xuyên ùn ứ, thoát nước chậm. Đây là dự án được người dân phường Long Trường và Long Phước mong ngóng nhiều năm nay. Đến cuối năm 2025, dự án mới được khởi công, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thủ Đức làm chủ đầu tư.

Đường Lã Xuân Oai được nâng cấp, mở rộng lên 30m, gồm 6 làn xe, đầu tư mới hệ thống vỉa hè đồng bộ. Việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng đường này để đồng bộ với đường Lò Lu nhằm cải thiện hạ tầng giao thông khu vực.

"Dự án đang tích cực triển khai, bám sát tiến độ đề ra. Trong đó, nhà thầu và chủ đầu tư sẽ nỗ lực hoàn thành dự án trong năm 2027" - đại diện chủ đầu tư thông tin.

Đơn vị thi công đang triển khai hạng mục hào kỹ thuật, thoát nước cho dự án.

Sau khi triển khai hạng mục thoát nước, hào kỹ thuật, các đơn vị sẽ triển khai thi công tuyến chính.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp các phương tiện lưu thông nhanh hơn, giảm ngập.

Nhà dân đã lùi sâu vào phía trong đề nhường mặt bằng cho dự án.

Hiện trạng mặt đường khá nhỏ, hẹp.

Tuy nhiên, đây lại là tuyến đường chính kết nối với đường Nguyễn Duy Trinh, Võ Chí Công, Khu Công Nghệ cao. Người dân TP.HCM kỳ vọng tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ thay đổi diện mạo đô thị.

Đồng thời, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Đông, tăng khả năng kết nối liên vùng, giảm tải áp lực cho các tuyến đường hiện hữu như đường Nguyễn Duy Trinh đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.