TP.HCM chốt thời gian mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh từ 7 m lên 30 m 22/10/2025 07:44

(PLO)- TP.HCM giao nhiệm vụ cụ thể, đặt ra mốc thời gian cho các Sở ban ngành để đẩy nhanh tiến độ dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh.

Mới đây, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có ý kiến chỉ đạo triển khai Nghị quyết của HĐND TP.HCM về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu). Theo kế hoạch, đoạn đường dài 1,6km này sẽ được mở rộng từ 7 m lên 30 m với 6 làn xe lưu thông.

Trước đó, hồi tháng 9, HĐND TP.HCM đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, nâng tổng mức đầu tư từ 832 tỉ đồng lên 1.859 tỉ đồng.

Theo kế hoạch mới, năm 2025, dự án sẽ hoàn tất thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Đến năm 2026 sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, lựa chọn nhà thầu. Dự kiến khởi công dự án cuối năm 2026, hoàn thành năm 2027 và nghiệm thu quyết toán năm 2028.

Đường Nguyễn Duy Trinh nhỏ hẹp, nhiều xe tải nặng lưu thông.

Theo đó, để đảm bảo tiến độ, các mốc thời gian đã đề ra, UBND TP giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (chủ đầu tư) khẩn trương phối hợp với UBND phường Long Trường rà soát các Đồ án quy hoạch phân khu, đảm bảo dự án trình cấp thẩm quyền phê duyệt phù hợp với các Đồ án quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các quy định hiện hành khác có liên quan về quy hoạch;

Phối hợp các đơn vị rà soát phạm vi các dự án có liên quan trong khu vực (dự án Mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam…), tránh việc trùng lặp ranh thu hồi giữa các dự án. Đồng thời, khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đúng ranh quy hoạch và theo tiến độ đề ra.

Ban Giao thông được giao lập kế hoạch chi tiết (nội dung công việc, tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân hàng tháng) đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư dự án sớm hoàn thành việc lập trình, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư để đủ điều kiện báo cáo HĐND TP cân đối, bố trí vốn bổ sung cho dự án trong năm 2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư, UBND phường Long Trường khẩn trương triển khai các thủ tục có liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với các nội dung liên quan đến công tác đo đạc kiểm đếm.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ động hướng dẫn chủ đầu tư dự án và các cơ quan có liên quan rà soát các Đồ án quy hoạch phân khu đảm bảo dự án phê duyệt phù hợp với Đồ án quy hoạch chung của Thành phố và các Đồ án quy hoạch khác có liên quan.

Nguyễn Duy Trinh là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các khu dân cư, doanh nghiệp, bãi vật liệu xây dựng và đặc biệt là cảng Phú Hữu. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe tải, xe container lưu thông trên tuyến này nhưng hạ tầng lại chưa tương xứng với mật độ vận tải nặng nề ấy.

Việc nâng cấp, mở rộng đường được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông, xóa điểm đen ùn tắc, tai nạn thời gian qua, tăng cường kết nối cho khu vực phía Đông TP.