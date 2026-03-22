Fairfax – BIDV – BIC: Củng cố hợp tác chiến lược sau hơn một thập kỷ đồng hành 22/03/2026 18:13

(PLO)- Đại diện FairFax toàn cầu và FairFax châu Á cùng lãnh đạo BIDV và Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác chiến lược được xây dựng và phát triển hiệu quả trong hơn 10 năm qua.

Sau hơn 10 năm phát triển kể từ khi có cổ đông chiến lược FairFax (2015–2025), BIC ghi nhận nhiều kết quả tích cực: tổng tài sản tăng 2,5 lần, đạt gần 9.500 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10%/năm; vốn chủ sở hữu tăng 1,66 lần, đạt 3.234 tỷ đồng; tổng doanh thu phí bảo hiểm tăng 3,17 lần. Trong đó doanh thu phí gốc tăng 3,5 lần, đạt gần 5.250 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân gần 15%/năm.

Đại diện lãnh đạo FairFax thăm và làm việc tại BIC

BIC hiện nằm trong Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ dẫn đầu về thị phần, đồng thời duy trì hiệu quả hoạt động ổn định, với lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2025 vượt 680 tỷ đồng, thuộc Top 3 doanh nghiệp có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường.

Tại các buổi làm việc, các bên thống nhất tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi bên, tăng cường phối hợp trong hoạt động kinh doanh, quản trị rủi ro và hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác.

Với nền tảng hợp tác bền chặt được xây dựng trong hơn một thập kỷ, mối quan hệ giữa Fairfax – BIDV – BIC đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều dư địa và cơ hội.

Trên cơ sở phát huy hiệu quả các thành quả đã đạt được, các bên định hướng tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược theo hướng thực chất, đồng bộ và dài hạn. Trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản trị, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường và tối ưu hóa giá trị trong toàn hệ sinh thái.