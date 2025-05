FBI treo thưởng bắt gấp 7 đối tượng vượt ngục táo tợn ở New Orleans 19/05/2025 16:32

(PLO)- Nếu bắt giữ được một trong 7 đối tượng vượt ngục ở New Orleans (bang Louisiana, Mỹ), người dân có thể nhận được tổng tiền thưởng là 20.000 USD.

Ngày 18-5, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và các cơ quan chức năng khác đã nâng mức thưởng tố giác liên quan 7 đối tượng vẫn đang lẩn trốn sau vụ vượt ngục ở New Orleans (bang Louisiana, Mỹ) hôm 16-5, tờ USA Today đưa tin.

Vụ vượt ngục táo tợn ở trại giam giáo xứ Orleans - tương đương hạt của các bang khác ở Mỹ - xảy ra vào những giờ đầu tiên của ngày 16-5.



10 đối tượng đã phá một cánh cửa không được bảo vệ tốt, phá hoại buồng vệ sinh và thoát ra từ đó.

Những đối tượng này còn để lại lời khiêu khích trên tường buồng vệ sinh, rằng việc vượt ngục này là “quá dễ”.

Cuộc vượt ngục của 10 đối tượng tại trại giam giáo xứ Orleans (TP New Orleans, bang Louisiana, Mỹ) hôm 16-5. Nguồn: CBS NEWS

Cảnh sát mới bắt được 3 trong số 10 đối tượng trên. Cho tới tối 18-5, 7 đối tượng còn lại vẫn đang lẫn trốn và bị cảnh sát truy nã.

Trong cuộc họp báo ngày 18-5, đặc vụ FBI Jonathan Trapp cáo buộc rằng một số người đã bao che, giúp đỡ để 7 đối tượng nguy hiểm trên tiếp tục lẩn trốn.

Thống đốc Louisiana - ông Jeff Landry cho rằng đây là vụ vượt ngục tồi tệ nhất trong nhiều năm gần đây ở Louisiana. Ông đã ra lệnh kiểm tra văn phòng cảnh sát trưởng và đơn vị quản lý trại giam của giáo xứ Orleans.

Ông Landry lưu ý rằng 9 trong số 10 đối tượng vượt ngục ở New Orleans vẫn đang trong giai đoạn chờ tuyên án do các phiên toà bị kéo dài trong nhiều năm - điều mà ông chỉ trích là do sự chậm trễ của các công tố viên.

Những dòng chữ đầy khiêu khích mà 10 đối tượng vượt ngục để lại trong buồng vệ sinh của trại giam giáo xứ Orleans. Ảnh: NCB NEWS

Ông Trapp cho biết FBI đang treo thưởng 10.000 USD nếu ai đó bắt được mỗi 1 trong số 7 đối tượng còn đang lẩn trốn. Trước đó cho tới tối 17-5, mức thưởng của FBI là 5.000 USD trên mỗi đối tượng vượt ngục.

Ông Trapp cũng nhắc tới mức thưởng 5.000 USD trên mỗi đối tượng vượt ngục do Cục Rượu, thuốc lá, súng và chất nổ (ATF) thuộc Bộ Tư pháp Mỹ chi trả.

Thống đống Landry cho biết mức thưởng tố giác tội phạm “Crime Stoppers” đã tăng lên mức 5.000 USD trên mỗi đối tượng vượt ngục. Khoản tiền này sẽ do đích thân ông Landry và Thượng Nghị sĩ Cameron Henry (bang Louisiana) chi trả.

Đặc vụ Trapp cũng lưu ý rằng các đối tượng đang lẩn trốn sau vụ vượt ngục ở New Orleans đều bị buộc tội các tội nghiêm trọng và “FBI sẽ hợp tác để đảm bảo rằng những ai giúp những tù nhân này trốn tránh việc bị bắt giữ lại sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Bảy đối tượng vượt ngục này đang bị truy tố với các tội danh như hành hung nghiêm trọng, bạo lực gia đình và giết người. Trong đó, 1 đối tượng đã tấn công, giết chết 2 người hồi năm 2018.