Giá vàng, bạc lại 'rủ nhau' bứt phá mạnh: Nhà đầu tư lời lỗ ra sao? 23/12/2025 09:00

(PLO)- Chỉ sau 3 tuần, cùng một số tiền là 155 triệu đồng, nhưng nếu người mua một lượng vàng miếng SJC chỉ lời nửa triệu đồng thì bạc đem lại khoản lợi nhuận rất cao.

Ngày 23-12, thị trường kim loại quý toàn cầu bừng sáng ngay từ những phút mở cửa khi giá vàng và bạc đồng loạt thiết lập các đỉnh cao lịch sử mới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay vọt lên 4.470 USD/ounce, tăng thêm 24 USD so với chốt phiên liền trước. Đáng chú ý, chỉ sau hai phiên tăng mạnh, mỗi ounce vàng đã đắt thêm khoảng 125 USD, chính thức xác lập mốc cao nhất trong lịch sử. Đà tăng mạnh mẽ này cho thấy dòng tiền trú ẩn tiếp tục tìm đến vàng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu chưa hạ nhiệt.

Giá vàng, bạc đồng loạt lập kỷ lục mới

Không đứng ngoài cuộc, giá bạc cũng bứt phá mạnh, lần đầu tiên chinh phục vùng 69,2 USD/ounce, qua đó ghi dấu kỷ lục mới trên thị trường thế giới.

Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương hơn 142,2 triệu đồng/lượng, tăng gần 4 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Trong khi đó, giá bạc quy đổi vượt 2,2 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

Cùng chiều với thế giới, thị trường trong nước cũng “nóng” ngay từ đầu ngày khi giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn 9999 và bạc đồng loạt xác lập những mốc kỷ lục mới. Ngay khi mở cửa, Công ty Mi Hồng điều chỉnh tăng 300.000 đồng/lượng đối với cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999, niêm yết quanh 156,3 - 157,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của cả hai dòng sản phẩm này.

Tuy nhiên, phía sau những con số kỷ lục ấy là một nghịch lý đáng chú ý. Những nhà đầu tư mua vàng nhẫn 9999 ở vùng giá đỉnh hơn 160,4 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 10 đến thời điểm này, dù thị trường vàng trong nước và thế giới liên tục lập đỉnh mới, vẫn chưa thể thu hồi vốn. Diễn biến này cho thấy ngay cả trong những cơn sóng lớn của thị trường vàng, rủi ro “đu đỉnh” vẫn là bài học đắt giá với không ít người mua vàng theo tâm lý đám đông.

Giá bạc tăng chóng mặt. Ảnh: Minh Hoàng

Thị trường bạc trong nước cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Giá bạc tại Phú Quý và Sacombank-SBJ đồng loạt xác lập những mốc cao chưa từng có ngay trong phiên. Mở cửa, Sacombank-SBJ ghi nhận mức “kỷ lục" tạm thời 2,6 - 2,67 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 105.000 đồng/lượng so với phiên liền trước. Từ đầu tháng 12 đến nay, mỗi lượng bạc tại Sacombank-SBJ đã tăng khoảng 500.000 đồng, còn nếu tính theo kg thì đã tăng hơn 13,4 triệu đồng/kg bạc.

Mức giá tăng trên đều là các vùng giá lịch sử của kim loại bạc, cho thấy dòng tiền đầu cơ và phòng ngừa rủi ro đang lan tỏa mạnh sang cả thị trường bạc, thay vì chỉ tập trung vào vàng. Ngoài ảnh hưởng của thị trường quốc tế, vàng và bạc tại thị trường Việt Nam còn bị "thổi giá" do nguồn cung khan hiếm.

Giá vàng có thể đạt 5.055 USD/ounce vào cuối năm 2026?

Hiện giá vàng và bạc trên thị trường thế giới bứt phá mạnh ngay từ đầu phiên và thiết lập các mức đỉnh lịch sử mới chủ yếu do tâm lý trú ẩn an toàn dòng tiền đang lan rộng trên thị trường toàn cầu. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tuần giao dịch rút ngắn vì kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, trong khi rủi ro địa chính trị tiếp tục gia tăng.

Theo Tập đoàn tài chính JP Morgan (Mỹ), sự bất định xoay quanh thuế quan cùng nhu cầu bền bỉ từ các quỹ ETF và ngân hàng trung ương đã đưa giá vàng vượt mốc lịch sử 4.000 USD/ounce trong năm 2025. Những dòng tiền mới từ các tập đoàn bảo hiểm lớn của Trung Quốc cho tới cộng đồng tiền điện tử có thể tiếp tục đẩy kim loại quý tiến sát, thậm chí vượt 5.055 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Sau một năm bùng nổ cả về nhu cầu lẫn giá cả, nhóm phân tích của JP Morgan cho rằng thị trường vàng vẫn đang vận hành trong một chu kỳ tăng giá dài hạn khi các động lực cốt lõi chưa hề suy yếu.

Ông Gregory Shearer, Trưởng bộ phận Chiến lược Kim loại cơ bản và Kim loại quý của JP Morgan cho biết: "Trong quý 3/2025, tổng nhu cầu vàng từ nhà đầu tư (ETF, hợp đồng tương lai, vàng thỏi, tiền xu) và ngân hàng trung ương đạt khoảng 980 tấn, cao hơn 50% so với mức trung bình của bốn quý trước đó".

Trong bức tranh dài hạn, các ngân hàng trung ương vẫn được xem là trụ cột quan trọng nhất. Ngay cả khi đã mua hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm trong ba năm liên tiếp, JP Morgan cho rằng xu hướng này sẽ chưa dừng lại trong năm 2026. Dự báo, các ngân hàng trung ương có thể mua khoảng 755 tấn vàng trong năm tới – thấp hơn mức đỉnh gần đây nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với giai đoạn trước năm 2022, khi nhu cầu chỉ dao động 400–500 tấn/năm.

Đối với chính sách tiền tệ, bà Beth Hammack, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland (Mỹ), cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nên tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất do rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu.

Theo bà Beth Hammack, mức cắt giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản như vừa qua là đủ để hỗ trợ thị trường lao động và Fed cần thêm thời gian để đánh giá tác động đối với nền kinh tế.

Bà Hammack nhận định lạm phát tại Mỹ đang rơi vào trạng thái “neo cao” quanh mốc 3% suốt hơn một năm rưỡi qua, trong khi áp lực chi phí đầu vào của doanh nghiệp vẫn chưa hạ nhiệt. Diễn biến này tiềm ẩn nguy cơ khơi lại một vòng xoáy tăng giá mới, buộc chính sách tiền tệ phải duy trì sự thận trọng cao độ.

Trên thị trường tài chính toàn cầu, chỉ số USD-Index suy yếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về quanh 4,16%/năm. Giá dầu thô giao dịch ở vùng 57,75 USD/thùng, góp phần củng cố xu hướng dịch chuyển dòng tiền sang các tài sản phòng thủ.